La separación de Alice Campello y Álvaro Morata sigue dando mucho que hablar. Hace unos días se rumoreaba que incluso ambos ya habían llegado a un acuerdo de divorcio, pero la empresaria italiana ha decidido conceder la primera entrevista desde la ruptura para aclarar ciertos temas que se hablan en redes sociales y prensa del corazón.

Así, la influencer desmiente lo que se ha dicho en los últimos días sobre ese supuesto pacto para firmar el divorcio: «No hay nada sobre la mesa, aún no hemos pactado nada, no tenemos prisa y tengo otras prioridades en este momento, como dónde voy a vivir con mis hijos». Además, Alice Campello tiene claro que no llegarán a los tribunales porque la relación es buena y ambos priorizan el bienestar de sus hijos. «Tenemos los mismos abogados y una estupenda relación. Yo, por Álvaro Morata, mataría aún a día de hoy», insiste la italiana.

Alice Campello se pronuncia

Mucho se ha hablado también de una huida de Alice Campello a Italia y del lugar en el que vivirá con sus cuatro pequeños. «De momento, mis hijos y yo estamos viviendo en Madrid, no es cierto que nos hayamos mudado a mi país, aunque probablemente lo haré pronto, a Milán, cerca de Álvaro», ya que Morata fichó este verano por el Milan y abandonó así el Atlético de Madrid. Además, Alice Campello asegura que el reciente viaje que hizo a su país no tenía nada que ver con una mudanza, sino que fueron a Venecia a visitar a su familia. «Mi mudanza no será inminente, ni siquiera he buscado piso en Milán. Quiero que mis hijos vean a su padre», insiste.

Por otro lado, la empresaria vuelve a dejar claro que la separación no es por razones de infidelidades ni por terceras personas, ni por parte del futbolista ni por ella. «No hay infidelidades por su parte, ni imágenes de nada. Es todo mentira. Si hubiera algo de eso, yo no hablaría así de él. La gente puede pensar que estoy protegiendo a mis hijos, pero no es así. No hay nada de cierto. Por ello, muchos se siguen preguntando por las razones de la rutpura, y Alice Campello se pronuncia al respecto: «Nos casamos muy pronto, yo era una niña de 21 años, inmadura. He tenido depresión posparto tras el nacimiento de mi hija, él también ha pasado malos momentos, por la presión del mundo del fútbol, y no nos hemos venido bien el uno al otro», finaliza la influencer en Vanitatis remarcando que quiere «lo mejor» para sus hijos.

Hace unos días, la revista Diez Minutos pilló a Alice Campello y Morata juntos en Madrid llevando a sus hijos al colegio, pero esa escena no quiere decir que haya un acercamiento más allá de una relación cordial por el bien de sus pequeños. De hecho, la italiana asegura que se irá a vivir a Milán con sus hijos para que estén cerca del delantero, sin que ninguno por el momento se haya planteado una reconciliación.