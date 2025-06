Decepción Mundial del Atlético

El ejercicio de épica que tenía que hacer el Atlético contra Botafogo pronto se convirtió en una quimera. El ‘ganar, ganar, ganar y volver a ganar’ de Luis Aragonés llegó al otro lado del Atlántico en cuanto el Atlético fue vapuleado por el PSG. No le quedaba otra a los de Simeone que ganar y golear a Botafogo. Ocurrió lo primero, pero no lo segundo y los de Simeone ya marchan al aeropuerto dirección Madrid. Al Mundial llegaron tarde y a remolque.

El inicio de estas líneas describe la actuación del Atlético como una tempranera quimera debido a la puesta en escena de ambos equipos. La mordiente que necesitaban los rojiblancos era la mostrada por el conjunto brasileño. Tanto con, como especialmente sin balón. Se llevaban las jugadas divididas, poseían verticalidad y generaban superioridad numérica en la presión.

El Atlético no lograba ensanchar el campo por los costados, menos todavía encontrar el espacio en el entramado de un Botafogo sólido y bien plantado con las líneas juntas. Y a los rojiblancos le crecieron los enanos. Hasta tres penaltis reclamaron sobre Julián Álvarez, con mayor carga de argumentos el tercero, pero ninguno se consumó. De hecho, cuando parecía que el VAR iba a validar la mencionada pena máxima, señaló una falta muy discutible de Sorloth. El VAR y sus cambios de guion.

En cualquier caso, la del VAR es una razón superficial de la eliminación de Atlético. Tan cierto es que ninguna decisión ha caído del lado rojiblanco en toda la fase de grupos como que el juego colchonero no ha acompañado. Debutó con una debacle ante el PSG, mejoró la imagen pero se quedo a medias ante Seattle y hasta la segunda mitad no creó peligro de verdad sobre la meta de Botafogo. Este Atlético no da para más.

Tenía que aparecer Sorloth… y emergió Oblak

Ofensiva alineación de Simeone, tampoco le quedaba otra opción. Pero el protagonista inicial cambió de área y eso se traducían en negativas noticias para el Atlético. Fue Oblak quien copó los focos tras sacar en el minuto nueve un mano a mano a Savarino. Una parada marca de la casa. También apareció en el segundo tiempo para sostener a los suyos con un gran palmeo. Esto no desmerece el ejercicio de Sorloth, pues el noruego cumplió con su tarea como ariete en los duelos aéreos y fijación de la defensa.