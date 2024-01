La decepción de Carlos Alcaraz tras su derrota: «Esto no puede ocurrir»

Carlos Alcaraz se despidió del Open de Australia mostrando una imagen que pocas veces le habíamos visto en su carrera profesional en la élite. El tenista español cayó ante Alexander Zverev en un partido, de cuartos de final, en el que permaneció desconectado durante dos sets y medio y cuando quiso volver, pese al conato de épica remontada, ya fue demasiado tarde. La decepción de Alcaraz era notable y así lo mostró en su comparecencia ante los medios.

Pasadas las dos de la madrugada, Alcaraz no quiso dar plantón a los medios presentes y acudió a rueda de prensa para analizar su derrota ante Alexander Zverev, un tropiezo que podía darse, pero seguramente, no de la manera en la que Carlos cedió el partido.

«No sé lo qué ha pasado, tengo que ver el partido y hablarlo con mi equipo, con Juan Carlos y Samuel. Ellos me dirán las cosas tal y como son. Son cosas que en un futuro mejoraré. No he encontrado buenas sensaciones y no sé qué conclusiones sacar porque aún estoy en caliente. He cometido muchos errores que no venía haciendo en el comienzo de los partidos anteriores», comentó Carlos Alcaraz, sobre sus sensaciones del partido ante Zverev, aún con algo de incredulidad.

Uno de los elementos que le perjudicó fue la diferencia entre su nivel de saque y el de Zverev. «Mi nivel de saque ha sido muy malo de porcentaje, de dirección, de velocidad, de todo. Ha sido una lástima el principio y el final de partido que he hecho. Contra jugadores de este estilo, es muy difícil remontar o volver. Si quiero hacer grandes cosas y ganar en los ‘Grand Slam’ son cosas que tengo que mejorar», analizó

Alcaraz, quien aseguró que los aficionados, desde la grada, ayudaron y mucho en su intento de remontada, en el tercer set, no quiso restar méritos al ganador de la noche, Alexander Zverev. «Ha jugado un gran partido y ha empezado cómo yo esperaba, agresivo con su saque. Yo he intentado mantenerme fuerte y estar ahí para coger las buenas sensaciones. Si él me hubiera dejado, me hubiese sido más fácil entrar en el partido. Al final del tercer set, he cogido un poco de sensaciones, de milagro».

El objetivo: mejorar a nivel mental

Preguntado por los objetivos que tiene a corto plazo, en sus próximos torneos, Alcaraz destacó el saque, pero también el bajón mental que tuvo al ver que las cosas no le salían bien, y que fue clave para que Zverev se distanciara en el marcador. «El saque lo he mejorado mucho, pero quiero seguir mejorando. Es lo más importante a corto plazo. Y a nivel mental, este tipo de lapsus, puedo jugar peor, pero no tener 0 feeling con mis golpes. Esto no debe ocurrir. Lo tengo que mejorar», reconocía el todavía número dos del ranking ATP.

En referencia a lo que queda de torneo, Carlos Alcaraz da como favorito a Novak Djokovic, pero también advierte que los rivales que le quedan vivos en el cuadro al serbio –Sinner, Medvedev y Zverev– pueden ponerle en apuros. «Cualquiera de los semifinalistas le puede ganar. Ahora tiene que jugar con Sinner, que no ha perdido un set», completó el español, tras uno de sus días más duros como profesional.