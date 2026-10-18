Debut histórico de Barcelona en el WEC: Toyota se proclama campeón del mundo tras seis horas de infarto

Barcelona ha aprobado con nota su primer fin de semana en el Mundial de Resistencia (WEC). En ocasiones, las casualidades se convierten en oportunidades y el circuito ha pasado la prueba en todos los aspectos, incluso en los baños. Montmeló ha sustituido a Qatar en calidad de sede alterativa, debido al conflicto bélico en Oriente Medio. OKDIARIO se ha desplazado hasta el circuito junto al equipo Peugeot TotalEnergies. Finalmente, el Toyota #8 se ha impuesto, por lo que el fabricante japonés se acaba de proclamar campeón del mundo de constructores del WEC 2026.

Las seis horas han tenido de todo. La sesión ha acabado con un escenario totalmente distinto al del inicio, ya que el asfalto se ha secado pese a las predicciones de precipitaciones constantes. El Toyota #8 aún tiene una tarea pendiente, ya que deberá cumplir en Monza para llevarse el campeonato de pilotos, donde se medirán mano a mano con sus compañeros, aunque ya sin la presión de asegurar los puntos.

Este periódico pudo hablar con los mecánicos del fabricante francés durante el sábado. Sus deseos eran muy claros, estaban cruzando los dedos para que la lluvia apareciese durante el domingo. En ese sentido, la meteorología ha acompañado a la marca del león durante el inicio, con una salida repleta de infortunios como consecuencia del temporal y la cantidad de agua en pista.

Lights out for the #6HBarcelona and straight into chaos! 🍿 Multiple cars off and Buemi takes the lead for his 100th race. Join us live on https://t.co/5Nbf2zwZIS now! #WEC https://t.co/WpE4th4sei — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 18, 2026

La salida estuvo marcada por el diluvio previo, lo que provocó la entrada de varios Safety Car y Virtual Safety Car. Esto supuso una oportunidad para Peugeot, ya que Paul di Resta llegó a meter al 9X8 en la sexta posición, justo por delante del Ferrari de James Calado. Ambos pilotos protagonizaron una lucha intensa durante varias vueltas, con unos paralelos muy destacados.

La afición no ha querido perderse el espectáculo, incluso los que no están tan familiarizados con las carreras de resistencia. El primer paso para comprender el alcance de este evento es saber como funciona. A diferencia de la Fórmula 1, estas carreras no terminan con un número de vueltas concreto, sino durante un tiempo establecido. En el caso de Barcelona, los equipos han corrido durante seis horas, con el objetivo de recorrer la mayor distancia posible.

Esta modalidad supondría un caos si fuera individual, por lo que los relevos son claves. Cada coche tiene tres pilotos, que se van turnando para asumir la responsabilidad en los periodos de tiempo determinados por el equipo. Esta dinámica es muy diferente a la del Gran Circo, ya que hay más margen de error y más espacio para que brillen las estrategias, pero también se debe mantener una concentración mucho más prolongada.

Toyota ha sido uno de los nombres propios del fin de semana. Los japoneses llegaron a Montmeló con la posibilidad de llevarse los dos títulos principales de la categoría Hypercar, el Mundial de Fabricantes y el Mundial de Pilotos, con el coche pilotado por Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa. El pinchazo de BMW llegó, pero habrá duelo interno para decidir el vencedor de pilotos en la última, que se disputará en Monza.

El WEC sobresale con nombres propios

Los coches forman parte del binomio protagonista de los deportes del motor, pero para que la competición sea atractiva los pilotos estrella son clave. En ese sentido, el Mundial de Resistencia no decepciona en absoluto. Entre los nombres más reconocidos de la parrilla destacan Robert Kubica, ex piloto de Fórmula 1 que compite con Ferrari y ganó las 24 horas de Le Mans en 2025. Por otro lado está Sébastien Buemi, ex Fórmula 1 que compite con Toyota y cuatro veces ganador de las 24 horas de Le Mans, dos de ellas junto a Fernando Alonso.

La presencia del asturiano en el WEC supuso un antes y un después para que el público español se aficionara a este tipo de pruebas. La representación nacional no se queda atrás en la actualidad, Miguel Molina compite con Ferrari, Dani Juncadella vive un momento clave de su carrera con Genesis y Álex Riberas sigue su proyecto con Aston Martin. Los pilotos de casa han podido medirse en pista. Riberas y Juncadella han tenido un duelo directo por el octavo puesto.

España cierra su primera experiencia en el Mundial de Resistencia con muy buenas sensaciones. El calendario del WEC para el 2027 es muy limitado y conseguir una plaza parece improbable. Sin embargo, los organizadores han podido tomar buena nota del rendimiento que Montmeló es capaz de ofrecer, algo que le podría abrir un hueco de cara al futuro.