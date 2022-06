Alejandro Davidovich cayó en segunda ronda de Wimbledon ante el checo Jiri Vesely en el super tie-break del quinto set por un warning. El español cedió su saque con 8-7 en contra en el marcador, otorgándole dos puntos de partido a su contrincante y reaccionó pegándole un pelotazo a la bola que fue castigado por el juez de silla con un punto de penalización que supuso su eliminación del torneo inglés.

Alejandro Davidovich, eliminado tras un duelo durísimo, que acaba cayendo del lado de Jiri Vesely. 6-3, 5-7, 6-7, 6-3 y 7-6. #WimbledonMovistarPlus pic.twitter.com/iYjEywjdPJ — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) June 29, 2022

Al malagueño no le sentó nada bien perder su servicio en los puntos finales del desempate final. En un duro y largo partido, en el que forzó el quinto set tras ganar el primero y perder el segundo y tercero, Davidovich llegó hasta el super tie-break, en el que también tuvo que remontar. Comenzó perdiendo, pero logró llegar al último tramo con un 7-7 en el marcador. Vesely consiguió mantener su servicio y poner el 8-7, algo que no pudo hacer el español en su siguiente saque, dándole dos opciones de llevarse el partido al checo. Sin embargo, no hizo falta jugar más.

El feo gesto que tuvo Davidovich le privó de competir el partido hasta el final. Al estar ya avisado por el juez de silla con un warning, el segundo supuso la penalización con un punto y, al tener dos match-points Vesely, el encuentro y la andadura del español en Wimbledon 2022 acabó en segunda ronda, empañando dos buenas actuaciones en los dos partidos que ha disputado. La Armada Española pierde a su quin