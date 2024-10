Los datos que explican la ley del miedo de Medina Cantalejo

La ley del miedo de Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, no deja lugar a dudas: «No se debe permitir gesto alguno que llegue al aficionado como una crítica hacia lo pitado». Ese es el dogma que deben seguir los árbitros de la Liga a rajatabla, pues ante el descrédito generado especialmente en los últimos tiempos por el estallido del caso Negreira, que coincide con un bajonazo de nivel arbitral, la única manera de intentar dominar y controlar los partidos es amenazar constantemente a los jugadores con sanciones.

Esto dice la norma del CTA: «Esta interacción debe llevarse a cabo desde el respeto mutuo. Si este principio se quebrantase, el árbitro tomará las correspondientes decisiones disciplinarias. El resto de jugadores no pueden aproximarse a ningún miembro del equipo arbitral, mostrando disconformidad con cualquiera de las decisiones tomadas. En caso de incumplimiento, serán amonestados».

Los árbitros de Medina Cantalejo, además, están escudados por la norma que la UEFA se inventó y aplicó por primera vez en la Eurocopa del pasado verano en Alemania. Esta marca que sólo el capitán de los equipos puede protestar al colegiado de turno, por lo que el aumento de tarjetas en España ha sido tremendo. Estos son los datos que explican las consecuencias de la ley del miedo del CTA de Medina Cantalejo.

Una de cada cuatro tarjetas es por protestar

A día de hoy, en la Liga, uno de cada cuatro jugadores es amonestado por el motivo de las protestas. Los futbolistas que se rebelan contra ciertas acciones están siendo muy castigados en este inicio de temporada, engordando la cifra antigua por una circunstancia que es totalmente lógica en el fútbol y en la vida, como no estar de acuerdo con la decisión de un juez, en este caso el árbitro.

90 amonestados por protestas entre jugadores y entrenadores

Antes, las protestas formaban parte de este deporte siempre y cuando no excedieran los límites del respeto. Pero en la etapa actual del arbitraje en España los trencillas no están dejando títere con cabeza y tanto técnicos como futbolistas están en peligro de ser apercibidos por cualquier subida de tono que no le guste al colegiado de campo. 90 víctimas por protestas en sólo ocho fechas.

Los árbitros de Medina Cantalejo han sacado 369 tarjetas en ocho jornadas

Cuando apenas se han disputado ocho fechas del campeonato doméstico, los árbitros de la Liga ya han mostrado un total de 369 tarjetas entre los 20 equipos. Si nos centramos en el ámbito de las protestas, el que más acumula por este motivo es el Real Madrid, mientras que si lo generalizamos sin especificar el motivo de la amonestación es el Villarreal, quien está en cabeza de esta clasificación entre amarillas y rojas. Por tanto, si de estas 369 tarjetas, 90 son por protestas, estamos hablando de que casi el 25% (24,39%) son por esta razón.

46 tarjetas por jornada y casi cinco por partido de Liga

La media por jornada que se extrae de la cifra al completo es de 46. Casi media centena de jugadores que son amonestados, muchas veces de forma ridícula. Son varios los partidos en los que, sin haber una dureza extrema en el juego, el nivel del árbitro en cuestión le hace llevarse la boca al silbato con más frecuencia de lo normal para así intentar hacerse con el control de la situación y tener a los jugadores amarrados con amarilla.

Un árbitro recién ascendido, el que más tarjetas saca por protestar

Otra de las consecuencias que llama bastante la atención es que un colegiado recién ascendido a Primera División como el onubense Alberto Quintero González sea junto a Pulido Santana y Muñiz Ruiz, el árbitro que más tarjetas enseña por protestas con ocho. En tan sólo cinco partidos ha sacado un total de 23 amarillas, es decir, 4,6 por encuentro, lo que quiere decir que es modelo de adaptación a esta ley del miedo.

El Real Madrid, a la cabeza, siendo el equipo más limpio

Precisamente el conjunto blanco ha sido el más sancionado por esta norma. De hecho, más de la mitad (52,94%) de las tarjetas que ha recibido el Real Madrid en estas ocho jornadas de Liga han sido por protestas y no por faltas que merezcan la pena amonestar –nueve por reclamaciones y ocho por entradas–. Además, llama la atención el dato cuando los de Carlo Ancelotti, un año más, vuelven a ser el equipo que menos faltas hace del campeonato.