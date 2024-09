La Federación aclara una supuesta pelea entre Medina Cantalejo y Figueroa Vázquez

La Real Federación Española de Fútbol se ha visto obligada a desmentir una noticia que ha aparecido en la mañana de este miércoles en el medio digital Relevo en el que informaba que Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros y el árbitro de VAR Jorge Figueroa Vázquez «casi llegan a las manos en la última reunión de los árbitros». Todo ello ocurrió presuntamente en Las Caldas (Oviedo), lugar donde realizaron la pretemporada arbitral entre el 28 de julio y el 1 de agosto.

En una nota aclaratoria, la Real Federación Española de Fútbol ha desmentido la información dada en la mañana de este miércoles. «Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, y los árbitros Jorge Figueroa Vázquez y José María Sánchez Martínez, desmienten categóricamente las informaciones publicadas este miércoles en un medio de comunicación», comienza el comunicado.

La RFEF se ha encargado de desmentir categóricamente la información de este medio digital que cuenta lo siguiente: «A pesar del «buen rollo» que se aprecia en las imágenes distribuidas por el Comité Técnico de Árbitros (…) lo que protagonizó días después las conversaciones entre árbitros no fue la falta de entrenamiento, sino el ‘enganchón’ que tuvieron Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), y Jorge Figueroa Vázquez, uno de los colegiados descendidos la pasada temporada que ahora forma parte del grupo específico de VAR. «Se montó un buen escándalo», explican, hasta el punto que «les tuvo que separar otro compañero», José María Sánchez Martínez».

Y de esto mismo habla la RFEF, que lo niega taxativamente y donde informa que los abogados del presidente de los árbitros y los dos colegiados involucrados en esta falsa información han puesto el asunto en manos de la justicia: «Ni tuvieron una discusión, ni estuvieron a punto de llegar a las manos y tampoco fueron separados por nadie tal y como se relata, de manera totalmente falsa. Tanto Luis Medina Cantalejo como Jorge Figueroa Vázquez y José María Sánchez Martínez han puesto en manos de sus abogados este asunto para emprender las medidas legales correspondientes».

La Federación pide rectificación

Pero la información de Relevo no queda ahí. El medio digital, que forma parte del grupo Vocento, insiste en la noticia e informa -antes del comunicado de la Federación- que «Figueroa Vázquez no perdona a Medina Cantalejo que lo descendiera sin haber cumplido «la edad», es decir, los 45 años con los que, salvo contadas excepciones, en el CTA deciden no renovar a ningún árbitro de Primera división a pesar de que desde la cúpula arbitral, para evitar problemas legales al ser una medida anticonstitucional, lo disfrazan de «criterio técnico»».

Por último, el escrito de la Real Federación Española de Fútbol pide y solicita al medio en cuestión que rectifique la información. «Además, los servicios jurídicos de la RFEF se van a acoger al derecho de rectificación y también están analizando la sistemática publicación de artículos difamatorios que solo pretenden menoscabar la imagen del CTA», zanja el comunicado oficial.