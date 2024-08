Mateu Lahoz carga contra Medina Cantalejo por los ‘penaltitos’: «Nos sigue haciendo daño»

Antonio Mateu Lahoz, ex colegiado de Primera División, puso en jaque las directrices de Luis Medina Cantalejo, actual presidente del Comité Técnico de Árbitros, que una temporada más ha sido el encargado de llevar a cabo las modificaciones pertinentes en el arbitraje de España y lo hará durante todo el curso. El valenciano, que era uno de los trencillas más mediáticos de nuestro país, muestra ahora una cara más crítica en declaraciones como las de su última entrevista, en la que se refiere al concepto de «penaltito», el cual «sigue haciendo daño» al fútbol nacional.

«Todo el mundo hoy en día, incluso él mismo (Medina Cantalejo), podemos y debemos reconocer que aquello del penaltito nos hipotecó y nos sigue haciendo daño», afirmó Mateu Lahoz en primer lugar. El antiguo árbitro de 47 años ya hizo gala de su descontento con el arbitraje actual la pasada temporada cuando afirmó que los colegiados pitan pensando en la reunión que mantienen cada semana con el presidente del CTA.

«También sería necesario aprender que no se debe salir a los medios de comunicación tratando de anticipar que este año no habrá manos penalizadas que la gente no entienda y no se sancionarán más penaltitos porque pocos días después y en el primer partido de la primera jornada liguera se produjo una jugada en el Osasuna-Sevilla (partido inaugural de la Liga 2022-23) que nos puso frente a la caprichosa realidad. Y máxime cuando cualquier árbitro sabe perfectamente que no pita penaltitos y sí penaltazos», amplió sobre el asunto de los penaltis polémicos.

Pero Mateu no se quedó ahí y fue más allá para volver a sacar a la palestra el caso Negreira. «El proceso está abierto y se está alargando demasiado para mi gusto. Ojalá se resuelva y tengamos la libertad de seguir hablando. Con Enríquez Negreira no he compartido nada, puntuales ocasiones, en seminarios, sin mediar prácticamente palabra entre nosotros. El hijo, Javier Enríquez Romero, sí que se ofreció para la preparación mental a modo individual, pero nunca las acepté porque me gusta trabajar con gente de mi tierra», dijo de forma irónica.

La última temporada de Mateu Lahoz en Primera

Mateu Lahoz vivió los primeros coletazos de este escándalo a lo largo de sus últimos meses como árbitro profesional y en esta entrevista con Palabra de Fútbol recordó algunas de las peticiones de Medina Cantalejo cuando todo estalló: «Nada más salir a la luz el caso Negreira, desde el CTA se nos instó a rellenar una encuesta sobre nuestra relación con Enríquez Romero, y obviamente, fui sincero como siempre».

«También se nos pidió que hiciéramos un comunicado y solo tres compañeros pensábamos que no era la mejor medida con el campeonato en juego porque el presidente del CTA, Medina Cantalejo, ya había aparecido haciendo declaraciones como voz del colectivo. En ese mismo grupo expuse que la mejor solución hubiese sido poner una demanda colectiva», finalizó Mateu Lahoz acerca de este asunto.

Un año más, el valenciano formará parte de algunas retransmisiones de encuentros ligueros en varios medios como Movistar +, el distribuidor oficial del campeonato, y también en la Cadena Cope, donde vierte abiertamente sus opiniones arbitrales sobre las acciones cruciales de los partidos.