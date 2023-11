El dato que alimenta la esperanza con Fernando Alonso para la próxima temporada

Después de un ilusionante primer año con Aston Martin, Fernando Alonso ya tiene en el horizonte el Mundial de 2024. En teoría, es cuando el ambicioso proyecto de Lawrence Stroll debería comenzar a dar sus frutos en forma de victorias, lo que se necesita para ser campeón del mundo. El piloto español agarró in extremis la cuarta plaza de la clasificación de pilotos con un adelantamiento a Yuki Tsunoda en la última vuelta de Abu Dabi para ponerse séptimo y, sin darse cuenta, imitó su resultado final de 2004.

Aquel año fue la antesala de sus dos títulos consecutivos con Renault en la Fórmula 1 (2005 y 2006). Cuando decimos que imitó su resultado es que el pasado domingo se produjo una situación de tabla a final de temporada realmente similar a la de ese año.

Max Verstappen acabó como líder absoluto con 575, con una diferencia abismal sobre Sergio Pérez (285). El tercero fue Lewis Hamilton (234 puntos) y el cuarto Alonso (206). Bien, pues en 2004, cuando el sistema de puntos era distinto, el campeón también sacó un gran margen al subcampeón, fueron seguidos por un piloto británico en la tercera posición y la cuarta era del asturiano.

Alonso tira de memoria

En aquella ocasión, los nombres eran Michael Schumacher (148 puntos), que obtuvo su séptimo y último título, su compañero Rubens Barrichello (114), muy a la sombra del alemán, y Jenson Button (85), que pertenecía a British American Racing. En 2004, antes de convertirse en bicampeón de mundo, Alonso (59) quedaba detrás de dos compañeros de equipo muy distanciados y de un piloto inglés, al igual que en 2023.

Dardo a Hamilton

Precisamente al británico y tercer mejor piloto de 2023 se refirió Alonso después de la última carrera en Abu Dabi. El asturiano le mandó un recado a Hamilton cuando era preguntado por la experiencia de uno y otro: «Sí, protestó, creo que en la curva 5 que frené. En Canadá 2012 hicimos el mismo juego del gato y ratón. Él tiene mucha calidad y mucha experiencia, pero yo tengo más». Así de claro lo dejó Alonso en su última aparición en Yas Marina.

«La temporada es increíble, independientemente de la carrera de hoy. No cambia nada quedar cuarto en pilotos y en constructores nos faltó dar más batalla a McLaren. La temporada es de 10, no recuerdo una tan buena como esta a nivel personal desde 2012. La mejor de Aston Martin. 12 meses atrás, cuando estaba aquí probando quién me hubiese dicho que estaría aquí», se preguntaba en los micrófonos de DAZN.

«A ver si el año que viene empezamos más calmados con el numerito. Tenemos muchos deberes por hacer en los próximos meses. Hay que ponerse las pilas y entender bien el coche, hemos tenido un coche justo para luchar con AlphaTauri y eso no es suficiente para la 33 ni para ninguna victoria», finalizaba respondiendo sobre una victoria número 33 que aún se le resiste.