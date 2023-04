Dani Pedrosa sueña con la pole en Jerez

Dani Pedrosa es el hombre del día, con permiso de las Aprilia, después de acabar tercero en la combinada en el primer día de prácticas en el GP de España de MotoGP. El español fue el más rápido en Jerez durante la práctica 1 por la mañana y luego resistió con ese tiempo en la segunda sesión. Sólo Aleix y Maverick pudieron con él. Tras el gran resultado, el piloto probador de KTM reconoció que fue «un momentazo» muy «bonito» y que no se esperaba para nada estar primero tras el primer libre. Respecto a la pole, el 26 reconoce que sería más un sueño que una opción real.

¿Cómo se explica esta gran reaparición?

«Resumiendo, es gracias al equipo que han hecho un gran trabajo. Todos los mecánicos se han preparado muy bien y KTM ha puesto mucho de su parte. Es gracias a ellos que esto ha salido así de bien».

¿Qué puede pasar el fin de semana?

«No lo sé. Para mí era un bonus estar aquí con el ambiente de Jerez, con todos los aficionados, que me están demostrando muchísimo cariño. Ha sido un extra fenomenal. No sabría decir más. El sábado tenemos un día importante, ya que es el día que cambia más de los tres. Veremos cómo gestionamos el qualy y después el sprint, que por lo que he oído de los otros pilotos es bastante agresivo. Hace tiempo que no me encuentro en esa situación, pero de momento ha sido un día fantástico y estoy muy feliz de que los aficionados hayáis disfrutado».

¿KTM es muy buena moto o es el piloto?

«Los dos».

Sensación tras verse primero

«Ha sido bonito. Piensa que todo el equipo de test trabaja muchísimo, los mecánicos, etc, y nunca nadie sabe de ellos. Nunca los veis, no sabéis qué hacen o cuántas horas y qué cosas hacen. Para ellos es un momento increíble, también lo es para mí, pero, sobre todo, para ellos. Es un momentazo y estoy muy feliz. La sensación ha sido de sorpresa. He visto que he hecho mi mejor vuelta aquí y estaba muy feliz de haber hecho 1:36, es magnífico, pero no me esperaba ser primero. Siempre estaba con esa expectativa de que seguro que en el siguiente minuto van a bajar, pero por la tarde ha hecho más calor y ha sido más difícil mejorar los tiempos. Realmente, tanto Maverick como Aleix han rodado muy fuerte».

Es rápido a una vuelta

«Por el momento, sí, pero queda el qualy de mañana».

Haber rodado en los test ayudó

«Evidentemente el haber entrenado aquí, siendo uno de los circuitos de test, eso ayuda».

¿Es atractiva la carrera al sprint?

«Las tres que he visto por la tele, sí, pero por lo que he escuchado de los pilotos se ve que es una guerra fuerte. Veremos qué me encuentro».

Directo a la Q2

«Los mecánicos me han felicitado porque dicen que así tendrán menos estrés mañana. Es una cosa difícil de hacer estar en tiempos de pole un viernes pero es bueno estar en la Q2 porque ya tenemos unas plazas aseguradas».

¿La pole es una opción real o un sueño?

«Sería más un sueño. Están rodando muy fuerte. No sé si siendo el primer día tenían puesta toda la carne en el asador. Siempre se busca entrar en la Q2 pero a veces unos tienen problemas. Mañana como venga será bueno».

El plan fue cosa de los mecánicos

«Estoy acostumbrado a no poner neumáticos y puse los neumáticos cuando me dijeron. Lo que pasa es que la primera vuelta fue buena y el tiempo de la pista luego fue peor. No ha sido tan planeado».