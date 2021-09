Dani Olmo reconoció esta semanas las negociaciones que existieron en la recta final de este pasada mercado de fichajes con el FC Barcelona. El extremo, actualmente en el Red Bull Leipzig, concedió una entrevista en el prestigioso Süddeutsche Zeitung alemán donde afirmó que todo sucedió muy rápido y que el Barça intentó repescarle en los últimos compases del mes de agosto.

«Tampoco hubo tiempo para pensar siquiera en un traspaso, todo fue demasiado rápido», era la respuesta de Olmo al ser cuestionado por ese supuesto interés del Barça en el último día de mercado, dando veracidad a la intentona de los culés. Pero aquello no cuajó y el jugador permaneció en Alemania, donde está plenamente centrado en los objetivos grupales del Leipzig, donde es indiscutible: «Por ahora tengo mi cabeza puesta en toda la temporada con el Leipzig, y estoy bien aquí. Tengo muchísimas ganas de jugar, de volver a luchar en torneos internacionales. Ésa es mi motivación».

Un día antes, Mateu Alemany también era preguntado por Dani Olmo durante la presentación de Luuk de Jong, aunque estuvo esquivo y no quiso desvelar nada: «Podríamos hablar de muchos futbolistas porque en los últimos días de mercado abrimos diferentes gestiones con jugadores que podrían ayudarnos en la parte ofensiva. No me gustaría hablar de profesionales que no están aquí pero tenemos controlados varios mercados y varios jugadores. Pudieron pasar muchas cosas, pero al final pasó que llegó Luuk de Jong como nuestro delantero».

Este pasado 31 de agosto fue un día de emociones fuertes, como ir montado en una montaña rusa, sobre todo en Can Barça. Fue en el último día cuando más movimientos se sucedieron en el Camp Nou con varias salidas importantes como la de Emerson o la de Antoine Griezmann sobre la bocina. A última hora se cerró la cuarta incorporación con el fichaje del mencionado delantero holandés proveniente del Sevilla.

Antes de esas últimas operaciones, el Barça hizo un intento a la desesperada por Dani Olmo. La oferta en firme que presentaron por él era de 58 millones de euros fijos que podían ser más según ciertas variables pero el Leipzig se plantó y pidió 75 millones fijos por él. La operación, pese a la predisposición del jugador por volver al club donde se formó, acabó rompiéndose y quedando como otro intento más de locura en esas últimas horas de mercado.

Durante esas horas de negociación, el Barça presentó un contrato de cinco temporadas a Dani Olmo que contemplaba una sensible rebaja salarial con respecto a los emolumentos que percibía en el Leipzig, donde tenía contrato hasta 2024 y firmó hace solo una temporada. Pese a todo esto, el catalán aceptó la oferta y quedó a expensas a que existiera finalmente acuerdo entre clubes, algo que no llegó a suceder pese a las negociaciones paralelas que existían por Ilaix Moriba, independientes una de la otra. El centrocampista acabó firmando por los germanos a cambio de 16 millones de euros más ciertos bonus.

En el club blaugrana, estas negociaciones exprés dejaron un sabor dulce. El futbolista mostró una determinación altísima a la hora de volver al Barça, algo que dejó encantados a los directivos blaugrana. El internacional español se formó en sus inicios en La Masía antes de dar el salto al Dinamo de Zagreb con solo 16 años. Hizo las maletas y puso rumbo a Croacia en una apuesta personal que, a la postre, le salió a pedir de boca al extremo.

Como ya hizo el Barça con Eric García o la continuidad de pesos pesados como Jordi Alba, Piqué, Busquets o Sergi Roberto, así como la apuesta por más jóvenes de La Masía, la idea es recuperar ese ADN culé que se tuvo en el pasado, dando forma a un bloque catalán que sienta al club y los colores por encima de todo.

Con Olmo se recuperaba un pellizco de ese deseo y no se debe descartar que en enero vuelvan a la carga por él. Joan Laporta ya desveló que posiblemente en el próximo mercado de fichajes el club disponga de mayor margen operacional y, por tanto, mayor músculo económico para incorporaciones del calibre del extremo del Leipzig, de gran caché tras su gran verano con España.