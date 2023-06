Dani Alves no está perdiendo el tiempo en la cárcel, ni mucho menos. El brasileño, que cumple ya cinco meses en prisión a la espera de que se celebre el juicio que dictamine qué pasó exactamente el pasado 30 de diciembre en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona. Mientras tanto, el brasileño reconoce que está leyendo mucho… y escribiendo. Tal es así que el que fuera jugador del Barça se está planteando escribir un libro sobre sus vivencias en la cárcel.

Alves se encuentra en la cárcel de Brians 2 desde hace ya cinco meses, sin fianza, hasta que tenga lugar el juicio. El brasileño ha dado testimonio de lo sucedido ya en varias ocasiones, contradiciéndose en algunos casos sobre lo que pasó.

La víctima, la cuál le acusa de violación y se sostiene en varios vídeos de aquella noche que facilitaron las cámaras de la discoteca, ha mantenido un mismo discurso durante todos estos meses.

Es ahora Alves, en una entrevista concedida al diario La Vanguardia, el que da algunas pistas de qué está haciendo durante todo este tiempo en la cárcel en un vis a vis en el que se abrió en canal y reconoció que está planteándose escribir un libro.

«Me he decidido a dar esta entrevista, mi primera entrevista, para tener la oportunidad de que la gente sepa lo que pienso. Quiero que conozcan la historia a partir de lo que yo viví aquella madrugada y en aquel baño», decía sobre la entrevista, en la que dejó muchos titulares y donde también reconoció que está escribiendo mucho sobre lo que está viviendo para escribir una autobiografía.

«Estoy dedicando mucho tiempo a leer y a escribir. Tengo varios proyectos, uno es sobre mi biografía, centrada en la experiencia que estoy viviendo aquí dentro. Las enseñanzas vitales de todo este proceso que ayudan a alguien», asegura Alves, que tiene televisión en la cárcel como él mismo reconoce: «Tengo tele, pero para ver el fútbol y el canal que dan todo el rato los capítulos de la serie La que se avecina, me los sé de memoria. Soy capaz de reproducir los monólogos».

Según palabras de la periodista que lo entrevista, Mayka Navarro, el ex futbolista se encuentra muy desmejorado físicamente, el cual reconoce que ya deja de ser el deportista y deja paso a la persona: «Soy Dani Alves, el futbolista internacionalmente conocido se ha quedado detrás de la reja, aquí está el hombre’”, pero aún así afirma que ha estado «en sitios y situaciones muchísimo peores, en prisión pierdes la libertad, pero la gente aquí es muy amable. No tengo ninguna queja».

Por último, el ex barcelonista aseguró que «no ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo, ni una sola noche» y que tiene «la conciencia tranquila» con su caso: «Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie, y a ella aquella noche tampoco». Alves aprovecha sus meses en prisión para tomar nota de todo lo que vive, tanto física como mentalmente, en prisión.