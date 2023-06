Dani Alves rompe su silencio después de la decisión de la Audiencia de Barcelona

Dani Alves permanecerá en prisión después de que la Audiencia Provincial de Barcelona rechazara el recurso presentado por su defensa de salir de la cárcel de Brians 2. El futbolista, a través de sus abogados, pidió la excarcelación por el arraigo familiar y el proyecto de vida que tiene en la Ciudad Condal.

Pero es que el Juzgado de Barcelona considera que existe un gran riesgo de fuga, por lo que Dani Alves permanece en prisión hasta que se celebre el juicio por la presunta violación en la discoteca de Barcelona a finales de diciembre de 2022. Ahora, después de conocerse esta nueva decisión de la Audiencia Provincial, el ex del Barcelona ha roto su silencio.

«Solo dos personas saben lo que pasó y sobre todo lo que no ocurrió. Estoy diciendo la verdad. Creo que todo el mundo entiende que intentara salvar mi matrimonio y por eso dije lo que dije en un primer momento. Ese fue el único motivo y no tengo nada que ocultar. Se habla de infinitas versiones y solo he declarado dos veces ante la jueza», comenta el futbolista.

El programa de ‘En boca de todos’, a través del periodista Nacho Abad, ha expuesto la reacción del futbolista: «Llevo desde el 20 de enero en prisión y todavía no se me ha juzgado. Se probará que no soy culpable y fue una relación consentida. Jamás se me pasaría por la cabeza imponer el acto sexual a nadie como se ha escrito»

Por otro lado, el futbolista ha manifestado su colaboración con la Policía declarando ser inocente: «Acudí a la policía por voluntad propia desde México y renuncié marcharme a Brasil, país que no hubiera colaborado con España en mi entrega. Lo hice para defenderme y probar mi inocencia».

Para finalizar, Dani Alves recuerda el arraigo familiar que tiene en Barcelona como principal argumento para no huir a Brasil: «Mi vida está aquí. Tengo y he tenido siempre un proyecto de vida en Barcelona. Me he ofrecido por todos los medios que seguiría desde aquí».