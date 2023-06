Testimonio clave en el ‘caso Alves’: la primera de la supuesta víctima rompe su silencio

Dani Alves sigue en la cárcel por una presunta violación que tuvo lugar en la discoteca Sutton de Barcelona hace meses. La Fiscalía se opone a dejar al ex jugador azulgrana en libertad provisional porque considera que hay riesgo de fuga. La jueza sigue investigando el turbio asunto, y ahora ha salido a la luz una declaración que puede ser muy relevante en el devenir del caso. Se trata del testimonio de la prima de la supuesta víctima, que estaba con ella en la discoteca aquella noche.

La joven da su versión y detalla lo que pasó después de la supuesta violación en los baños de la discoteca catalana. «Estuvieron bailando. Ella me dijo que le estaba insistiendo en irse, que ella decía dónde y que él no respondía. Mi prima fue voluntariamente. Ella creía que iban a hablar y yo le dije: ‘Ve y zanja el asunto’. Le hice un gesto con la mano. Pasaron 15 o 20 minutos. Dani volvió primero. Ella tenía mala cara. Me dijo que le había hecho mucho daño, que se había corrido dentro y que se quería ir», cuenta.

No quería denunciar

Las declaraciones de la prima cogen más fuerza cuando desvela que la joven tenía miedo a denunciar por el hecho de que Dani Alves era un futbolista muy famoso: «Nos dijeron que había que activar el protocolo y ella no quería denunciar». Además, asegura que Bruno, amigo del brasileño, le mandó este mensaje días después de lo sucedido: «Seamos hermanos. Mi casa está en… No estoy siempre, pero lo que necesites aquí estoy».

Hace unos días también salió a la luz parte de la declaración de la supuesta víctima: «Sé que no solo me cogió del pelo y me hizo como ponerme de rodillas delante de él. En ese momento vi un tatuaje. Como de arco. Dije: ‘Este tío me va a hacer mucho daño’. Entré en ese momento. Tuve mucho miedo. La cara, el tatuaje… y hasta día de hoy son escenas que me vienen mucho».