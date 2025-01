Da la vuelta al mundo: Guardiola abronca a unos jóvenes que le piden un autógrafo

Pep Guardiola protagonizó una de las imágenes del fin de semana al abroncar a unos chicos que le pidieron su autógrafo. El técnico del Manchester City, que afirmaba conocer sus caras al tratarse de unos jóvenes que se dedican a recaudar firmas de famosos para luego venderlas en páginas de compra venta en línea, les dio una larga reprimenda sobre por qué debían parar de hacer eso.

«No vengáis más. No lo diré otra vez. Conozco vuestras caras. Id a la escuela. Sois jóvenes, estáis aquí perdiendo el tiempo. ¿Queréis pasaros la vida haciendo esto? ¿Cuáles son vuestros sueños? Pues id a por ellos», dijo a los chicos un resignado Guardiola, que acabó cumpliendo con la intención de cada uno de ellos al firmarle sus camisetas y objetos.

Guardiola está siendo muy mediático esta temporada, ya que al mal momento de su equipo se han sumado una serie de imágenes muy llamativas. De la noche de Champions en la que salió a rueda de prensa con arañazos en su cabeza después de que el City fuera remontado al momento en el que se encaró con un aficionado del Liverpool que le increpó en plena calle.

Pep Guardiola telling autograph hunters to stop coming back and live your lives is superb 👏 pic.twitter.com/vuQnGAixBf

