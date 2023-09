Cuánto dinero se llevó Carlos Alcaraz por ganar su primer Grand Slam

La carrera deportiva de Carlos Alcaraz dio un salto meteórico en el mes de septiembre de 2022, en el que consiguió su primer título de Grand Slam en el US Open. El tenista español llegaba a la cita como candidato, aunque su inexperiencia teóricamente jugaba en contra a la hora de luchar de tú a tú con los rivales más duros del circuito ATP. Sin embargo, Alcaraz impuso el desparpajo y el talento y acabó ganando el US Open 2022 a Casper Ruud en una final histórica que le dio también el número uno del ranking ATP y un premio económico mayor al logrado en cualquier otro escenario a lo largo de su carrera deportiva.

Alcaraz se hizo con un premio de 2’5 millones de euros gracias a su título de campeón del US Open 2022. Carlos tuvo la suerte de vencer en el torneo de Grand Slam que más acostumbra a pagar a sus contendientes y se llevó un montante que no supera, por muy poco, al conquistado a la vez que su segundo grande, en Wimbledon 2023. Carlitos, que acumula a lo largo de su carrera un total de más de 20 millones de euros en premios económicos correspondientes a torneos, tuvo entonces en el US Open a su gran fuente, a la vez que vencía en su primer Grand Slam y se aupaba por primera vez al número uno del mundo, siendo el más joven de la historia en lograrlo.

Cuál es el Grand Slam que más dinero reparte

En la actualidad, los cuatro torneos de Grand Slam, el Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open, son los más ricos a nivel de premios económicos para los tenistas, pero es el último, el US Open, el que mayores premios económicos tiene para los tenistas. Carlos Alcaraz, campeón del US Open 2022, se llevó un premio récord de 2’5 millones de euros, una cantidad que se verá incrementada en 2023, año en el que el campeón se hará con tres millones de dólares.

Cuánto se llevó Alcaraz por ganar Wimbledon

Carlos Alcaraz sumó en Wimbledon 2023 el segundo Grand Slam de su carrera deportiva, tras imponerse en una final histórica a Novak Djokovic en cinco sets (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4). El tenista español, que alcanzaba la gloria en el All England Club de Londres, se llevó un premio económico total de 2’35 millones de libras, equivalente a 2’73 millones de euros. Por su parte, Djokovic, en calidad de finalista de Wimbledon, se hizo con 1’35 millones de euros.

¿Ha ganado Carlos Alcaraz Roland Garros?

La respuesta es no, o más bien, aún no, porque todo hace indicar que Carlos Alcaraz ganará –al menos una vez– Roland Garros en algún momento de su carrera deportiva. Hasta el momento, las participaciones de Alcaraz en el cuadro final de Roland Garros se reducen a dos, habiendo cedido en cuartos de final del torneo en el año 2022, con una derrota ante Alexander Zverev, y en semifinales de Roland Garros 2023, en aquel encuentro en el que no pudo competir con Novak Djokovic debido a los calambres que vinieron a visitarle a comienzos del tercer set.