Cuándo juega Carlos Alcaraz vs Borges: horario y dónde ver por TV su próximo partido en el Open de Australia 2025

El Open de Australia 2025 sigue avanzando y Carlos Alcaraz continúa vivo en el primer Grand Slam del año. El murciano ya se ha plantado en la tercera ronda de este torneo que se está celebrando en Melbourne después de haberse cargado a Aleksandr Shevchenko y al japonés Yoshihito Nishioka. Ahora su próximo rival será el portugués Nuno Borges, al que ya ganó en 2023 en el Trofeo Conde de Godó de Barcelona. El de El Palmar espera poder repetir victoria y seguir así progresando en esta competición que le falta en sus vitrinas.

A qué hora juega Carlos Alcaraz vs Borges en el Open de Australia 2025

Carlos Alcaraz sigue avanzando con paso firme en el Open de Australia 2025 y ya está en tercera ronda del primer Grand Slam del año, ese que tanto ansía con ganar porque es el único de los grandes que le falta en su palmarés. El tenista kazajo Aleksandr Shevchenko fue la primera víctima del murciano, al que ganó por 6-1, 7-5 y 6-1 en el debut en esta competición. Dos días después el de El Palmar no falló ante Yoshihito Nishioka, al que barrió de la pista con un contundente 6-0, 6-1 y 6-4. Por ahora el español no ha cedido ni un solo set a lo largo del torneo y espera que siga siendo así en su próximo encuentro, que lo disputará ante el portugués Nuno Borges. Carlitos es el gran favorito para llevarse el triunfo, pero no debe confiarse para evitar llevarse un susto o pegársela en Melbourne.

Desde el pasado domingo 12 de enero estamos disfrutando de este Open de Australia 2025 que está siendo vibrante con una serie de partidos emocionantes. Los amantes de este deporte pueden estar tranquilos porque todavía quedan días de disfrute de este Grand Slam que celebrará su final el próximo domingo 26. Hay que recordar que Carlos Alcaraz se cruzaría a Novak Djokovic en los cuartos de final, mientras que a Jannik Sinner lo esquivaría hasta la gran final.

Este partido en el que se ven las caras Carlos Alcaraz y Nuno Borges y que corresponde a la tercera ronda del Open de Australia 2025 ha sido programado por la organización para este viernes 17 de enero. Todavía no se ha desvelado el horario en el que el murciano y el portugués arrancarán el encuentro, pero será de madrugada o en la mañana de España.

Horario del partido de Carlos Alcaraz vs Borges

Carlos Alcaraz terminó un año 2024 bastante emocionante con la revalidación de Wimbledon y la consecución, por primera vez en su carrera, de Roland Garros. También obtuvo la plata en los Juegos Olímpicos de París, donde cayó en la final contra Novak Djokovic, pero ahora espera tener un gran 2025. Para empezar bien esta temporada tendrá que darlo todo en este Open de Australia y espera poder celebrar el título, para así celebrar que ha ganado este Grand Slam por primera vez en su carrera.

Este Carlos Alcaraz – Nuno Borges de la tercera ronda del Open de Australia 2025 va a ser, sin duda, vibrante, y este viernes 17 de enero los amantes de este deporte disfrutarán de un auténtico partidazo. Esta será la segunda vez que se vean las caras, ya que en 2023 el murciano y el de Oporto se vieron las caras en el Trofeo Conde de Godó en Barcelona. Allí el de El Palmar venció por 6-3 y 6-1 al luso y espera poder repetir triunfo ante él en Melbourne.

Dónde ver por TV a Carlos Alcaraz online en el Open de Australia

Eurosport fue el medio de comunicación que adquirió los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todo lo que ocurra en el Open de Australia 2025. Esto quiere decir que el Carlos Alcaraz – Borges de la tercera ronda del primer Grand Slam del año se podrá ver en directo por televisión por esta vía. Este canal está disponible en plataformas como Movistar, Orange, Dazn o Max, estando en esta última la posibilidad de ver todos los encuentros que se disputen en el Melbourne Park.

Además, todos los espectadores que siguen los pasos de Carlos Alcaraz en todos los torneos en los que participa, como en este encuentro de tercera ronda del Open de Australia 2025 contra Nuno Borges en directo en streaming y en vivo online a través de las aplicaciones de Eurosport Player, Movistar+, Dazn, Orange y Max. Estas apps pueden ser descargadas en teléfonos móviles, tablets y smart TVs. Hay que recordar que Tennis TV no estará disponible, ya que tienen los derechos de todos los torneos de la ATP salvo los Grand Slam.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos, como es habitual, la mejor información sobre todo lo que suceda cada día en el Open de Australia 2025. También narraremos en directo y en vivo online el juego a juego del Carlos Alcaraz – Borges de tercera ronda y una vez acabe el duelo publicaremos la crónica y las reacciones más relevantes que se produzcan del partido del tenista murciano.