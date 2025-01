Alcaraz desvela que Topuria fue su fuente de inspiración: «Me ayuda a venirme arriba y saber quién soy»

Alcaraz persigue romper una pequeña maldición que le acompaña desde su arribo en la élite, la del Open de Australia. En 2021 cayó en segunda ronda, en tercera un año después, se ausentó en 2023 por lesión y la última edición claudicó anta Zverev en cuartos de final. Carlitos llega ahora al Grand Slam que le falta en su vitrina más experimentado y más evolucionado tanto dentro como fuera de la pista de tenis. Gracias a entrenadores… y a Ilia Topuria.

El murciano ha trabajado el aspecto mental para aprender de sus errores y no volver a llegar al segundo tramo de la temporada fatigado psicológica y físicamente. «Probablemente tache algunas exhibiciones y me salte algún torneo, depende de cómo vaya y de si me encuentro bien. Lo que tengo claro es que no quiero jugar ningún torneo estando cansado mentalmente, ir allá y que sea una odisea. Quiero ir a los torneos y estar bien, disfrutar de jugar al tenis. Si eso no va así, tomaré alguna decisión este año», explica el murciano.

Alcaraz ha cambiado su mentalidad inspirado en Ilia Topuria, campeón de la UFC en peso pluma que defendió con éxito el cinturón ante Holloway. «El año que ha tenido y la confianza con la que pelea… Siempre hay momentos difíciles y de dudas y ver la confianza que tenía él mismo antes de cada pelea me inspiró a saber quién soy. Esa confianza en mí mismo me hizo venirme arriba en algunos momentos, me he inspirado en él», desvela Alcaraz.

Topuria ha roto moldes en la UFC, más todavía tras su victoria sobre Holloway. Su figura ha trascendido más allá del octógono. Rezuma confianza y contagia a los que le rodean. Además del cambio mental, Alcaraz ha introducido modificaciones en su juego, concretamente en su saque, el que siempre se ha considerado como su punto de mayor margen de mejora.

Alcaraz, con mentalidad de Topuria y nuevo saque

En sus orígenes comenzó realizando dos paradas, el pasado mes de junio lo redujo a una y en este inicio de 2025 ha eliminado todas. «Es un cambio que me viene bien para impactar a la bola más arriba y así ganar dirección y potencia», explicó el murciano. Su swing es ahora más dinámico, con más ritmo y mayor potencia.

Vuelta de tuerca al saque durante la pretemporada. Ya no hay paradas, todo es más rápido. Para instaurar la nueva técnica ha realizado ejercicios con conos que emulaban la raqueta y el uso de una pequeña canasta de baloncesto para medir la altura. En 2024 se impuso en un 85% de los juegos al servicio. En 2025 busca aumentar dicho porcentaje con este cambio y con la nueva mentalidad inspirada en Topuria.