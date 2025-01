Yoshihito Nishioka mira con los brazos en jarra a Alcaraz después de una derecha ganadora del murciano. Su mirada rezuma resignación y admiración al mismo tiempo. La del público de la Margaret Court, en cambio, incredulidad. El reloj apenas supera la media hora y ya se ha consumido medio partido. El japonés no puede y cede (6-0, 6-1, 6-4) ante la autoridad del español, que avasalla primero y pregunta después.

Nishioka implora, al tiempo que esboza una sonrisa, que el golpeo de Alcaraz se marche fuera. Al menos uno para así celebrar un juego, al menos uno. Ocurre llegado el ecuador del segundo set y recibe la ovación de la Margaret Court. También el reconocimiento de Alcaraz, jovial con en pleno ejercicio de poder. Hasta ese momento le había negado cualquier opción de juego. Los nueve primeros habían llevado el apellido del murciano, que cumple así con lo prometido.

«El próximo día mejoraré», aseguró tras reponerse de una desconexión ante Shevchenko que casi le cuesta el segundo set. Ante Nishioka no hay grieta alguna en su mentalidad. Tras la jocosa celebración del japonés por el juego ganado, vuelta al trabajo de Alcaraz. Se apunta los cuatro siguientes juegos con autoridad para cerrar la segunda manga e iniciar con iniciativa en la tercera y definitiva.

De todas ellas se extrae una reflexión común, el saque de Alcaraz ha mejorado. Logra 14 aces, su récord personal de puntos logrados con el primer servicio (89%) y un notable 71% al segundo. Además, elevó la velocidad por encima de los 195 km/h en varios servicios y rozó los 210 km/h con algunos. Cabe recordar que su media en el Open de Australia de 2024 fue de 190 km/h.

Apenas concedió cuatro puntos al servicio en el primer set. «¿Soy un robot con el saque?», bromeaba Alcaraz tras el partido. Lo pareció. También mejoró la concentración, en todo momento activa. Nishioka únicamente jugó en el último set y lo fue más una concesión que una desconexión del murciano. El nipón se mostró voluntarioso, pero no pudo frenar al huracán Alcaraz a su paso por la Margaret Court, de nuevo escenario para el español ya que la Rod Laver está reservada esta ronda para Zverev y Djokovic.

No le importa al murciano. «Priorizo el tema del horario antes que la pista. La Rod Laver es maravillosa y es donde se juegan las rondas finales, pero la Margaret Court para mí es una pista increíble también. De momento, en estas primeras rondas prefiero que si voy ganando pueda tener más tiempo de descanso y no acumular fatiga. No me gusta jugar de noche, prefiero jugar en la sesión diurna, porque después del partido puedo recuperarme mucho mejor e irme a dormir a una buena hora», detalla el murciano.

El próximo obstáculo de Alcaraz en su camino es el portugués Nuno Borges, verdugo del tenista local Jordan Thompson al que derrotó (6-3, 6-2 y 6-4) con autoridad. El único precedente entre ambos, en el Barcelona Open Banc Sabadell de 2023, se inclinó del lado del murciano. El viernes se enfrentará al luso tras mostrar al torneo su versión más arrolladora.