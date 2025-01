Alcaraz ignora la decisión de la organización del Open de Australia: «Priorizo el descanso»

El huracán Alcaraz volvió a avasallar lo que se encontró a su paso. En esta ocasión, Yoshihito Nishioka fue el tenista zarandeado por el español. De manera apresurada. El reloj apenas superaba la media hora y ya se ha consumido medio partido cuando Alcaraz ya había encargado otro triunfo después de haberse apuntado 12 de los 13 primeros juegos. La mirada del público de la Margaret Court reflejaba incredulidad.

Sí, Alcaraz jugó de nuevo en la segunda pista más importante del complejo deportivo de Melbourne Park. Dos de dos para el murciano. Arribó en la Margaret Court tanto en primera ronda ante Shevchenko como en segunda ante Nishioka. El primer día ya que coincidió en horario con Sinner y Djokovic y este miércoles debido a que la Rod Laver estaba reservada para Zverev y de nuevo el serbio.

Decisión que ignora Alcaraz. «Priorizo el tema del horario antes que la pista. La Rod Laver es maravillosa y es donde vas a jugar en las rondas finales, pero la Margaret Court para mí es una pista increíble también. En estas primeras rondas prefiero tener más tiempo de descanso, no acumular fatiga y poder descansar bien por las noche antes que el hecho de jugar en la Central e ir acumulando pocas horas de sueño. No me gusta jugar de noche, prefiero jugar en la sesión diurna, porque después del partido puedo recuperarme mucho mejor e irme a dormir a una buena hora», explica el murciano.

La Margaret Court fue testigo, esta vez sí, de la efectividad del nuevo saque de Alcaraz. Logró 14 aces, su récord personal de puntos logrados con el primer servicio (89%) y un notable 71% al segundo. Además, elevó la velocidad por encima de los 197 km/h en varios servicios y rozó los 210 km/h con algunos. Cabe recordar que su media en el Open de Australia de 2024 fue de 190 km/h.

«Lo principal es el lanzamiento de la bola. En el primer partido me costó coger una buena dinámica con el lanzamiento, algunas veces me la echaba demasiado hacia delante, otras muy baja, nunca encontraba el punto correcto y al final en eñ saque es prácticamente lo más importante. Hoy el lanzamiento ha sido muy positivo. He podido lanzarme más veces la bola en el mismo punto y que no varíe mucho. Ha sido un partido muy positivo, lo cual me da mucha confianza de cara a los siguientes partidos con el tema del saque, esperemos seguir así e incluso mejor», explicó Alcaraz.

También analizó el peso de las bolas, tema polémico a lo largo del curso pasado. «Podrían ser algo más pesadas si las comparo con el final del año pasado, que ya han pasado dos meses. Yo entreno con bolas diferentes en pretemporada, no puedo compararlas con las del año pasado, porque no me acuerdo demasiado. Las siento un poco más pesadas. Las condiciones son rápidas, las pistas son rápidas y cuando hace calor, más. Eso sí, la bola quizás sea algo más pesada», detalló.

El próximo obstáculo de Alcaraz en su camino es el portugués Nuno Borges, verdugo del tenista local Jordan Thompson al que derrotó (6-3, 6-2 y 6-4) con autoridad. El único precedente entre ambos, en el Barcelona Open Banc Sabadell de 2023, se inclinó del lado del murciano. El viernes se enfrentará al luso tras mostrar al torneo su versión más arrolladora.