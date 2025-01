Adiós a una de las mayores tradiciones del tenis: el cambio más rompedor que afecta a los entrenadores

El tenis camina a caballo entre un calendario sobrecargado, que camina inexorablemente a la saturación, y las innovaciones técnicas. El Open de Australia, por aquello de irrumpir como el primer Grand Slam del año, siempre suele ser escenario de cambios. Desde 2017, el torneo ha implementado tecnología avanzada para ayudar a los árbitros, como el Hawk-Eye para analizar las decisiones de las líneas y las cámaras 3D para ofrecer una mejor experiencia al espectador.

Además, se cuenta con los innovadores techos retractables de los estadios, que permiten jugar sin importar las inclemencias del tiempo. Este 2025 no ha quedado huérfano de cambio alguno. Un nuevo box para los entrenadores rompe moldes en el tenis. Los técnicos están más cerca que nunca de sus pupilos, con los que pueden charlar y aleccionar durante el partido.

Estos nuevos palcos están situados en los tres estadios principales del complejo deportivo de Melbourne Park. Se encuentran a ras de pista, en las esquinas contrarias del juez de silla que coincide con ser donde los jugadores dejan las toallas. Cada uno de esos box cuenta con capacidad para cuatro integrantes y dispositivos para visualizas estadísticas en tiempo real.

Los jueces de silla han castigado durante décadas el coaching, aunque en los últimos años ha habido ciertos torneos en los que se ha permitido la comunicación entre jugador y entrenador. Con el arribo de este 2025 el coaching ya está permitido según las reglas de la Federación Internacional. «Los hemos probado esta semana y algunos entrenadores se mostraron un poco escépticos al principio, pero luego se sentaron y dijeron que era genial», ha señalado el director del Open de Australia, Craig Tiley, al diario The Age.

«Hay una excelente línea de visión de tu jugador después de cada punto. Cuando los jugadores van a buscar su toalla, puedes hablar con ellos, así que puedes entrenar a tu jugador después de cada punto si quieres. Yo siempre he sido un defensor de que se permita que el entrenador esté en la cancha, simplemente porque suma al espectáculo, y todos los demás deportes lo tienen», ha añadido el máximo responsable del primer Grand Slam del curso.

El cambio ha recibido buena acogida entre los jugadores. «Creo que es genial que el torneo haya instalado un palco de entrenadores al mismo nivel que la cancha, en la esquina. Ahí se sentarán Andy y el equipo», ha señalado Novak Djokovic. «A mí me encanta, es algo innovador que se escuche lo que digo», asegura Paula Badosa. «Ferrero me ha dicho que lo vio perfectamente, que se siente cómodo. Estamos más cerca para poder comunicarnos mucho mejor. Ese cambio lo he visto muy bien», afirma Alcaraz. Habemus nuebo cambio en el tenis.