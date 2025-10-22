Cuándo es el Häcken - Rayo Vallecano: horario y dónde ver por TV y en vivo gratis la Conference League.

El Rayo Vallecano, que se estrenó con victoria ante el Shkendija en la primera fecha de la fase de liga de la Conference League se enfrenta en la jornada 2 al Häcken sueco. Los de Íñigo Pérez esperan poder sumar tres puntos para seguir en la zona alta de la clasificación de esta competición de bronce de la UEFA y así empezar a acercarse a ese objetivo que es avanzar a la ronda eliminatoria. A continuación te contamos cuándo se juega, la fecha y horario para ver en directo por televisión todo lo que suceda en el Gamla Ullevi.

Cuándo se juega el Häcken – Rayo Vallecano: el partido de la Conference League

El Rayo Vallecano viaja a Suecia para enfrentarse al Häcken en el partido que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Conference League. El cuadro vallecano se estreno en casa ganando en la primera fecha de la competición de bronce del fútbol europeo y ahora espera poder sumar tres puntos también en el Gamla Ullevi de Gotemburgo. Su rival no paso del empate en su estreno y los de Íñigo Pérez son, a priori, los grandes favoritos para llevarse el triunfo, pero no podrán confiarse si quiere seguir contando sus duelos por victorias.

Horario del Häcken – Rayo Vallecano de la Conference League

La UEFA ha programado este frenético Häcken – Rayo Vallecano correspondiente a la jornada 2 de la fase de liga de la Conference League para este jueves 23 de octubre. El organismo que controla el fútbol del viejo continente fijó este choque en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que el balón pueda rodar puntualmente en el Gamla Ullevi ya no todos esperan que no se produzcan altercados en la previa entre los aficionados.

Dónde ver el Häcken – Rayo Vallecano en televisión y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se disputen en la competición de bronce del fútbol europeo. Este Häcken – Rayo Vallecano que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Conference League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones. Este canal es de pago y habrá que tener activa la suscripción al paquete que incluye el fútbol europeo para disfrutar de lo que hagan los madrileños en el Gamla Ullevi.

Además, todos aquellos aficionados del cuadro de la franja roja en el pecho y los seguidores de las diferentes competiciones europeas también podrán ver este Häcken – Rayo Vallecano que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Conference League mediante la aplicación de Dazn. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también los clientes de este operador podrán acceder con un ordenador a su página web para disfrutar de todo lo que ocurra en Gotemburgo.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra en esta jornada 2 de la fase de liga de la Conference League. Una vez se escuche el pitido final en el Gamla Ullevi de Gotemburgo publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que nos lleguen desde Suecia.

Dónde escuchar por radio en directo el Häcken – Rayo Vallecano de la Conference League

Los hinchas del conjunto de Vallecas que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este partido de la jornada 2 de la fase de liga de la Conference League deben saber que podrán escuchar gratis por la radio todo lo que ocurra en Gamla Ullevi. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE podrán conectar con Gotemburgo para narrar todo lo que ocurra en este Häcken – Rayo Vallecano.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Häcken – Rayo Vallecano

El Gamla Ullevi, situado en la ciudad sueca de Gotemburgo, será el escenario donde se celebre este apasionante Häcken – Rayo Vallecano de la jornada 2 de la fase de liga de la Conference League. Este campo fue inaugurado en 2009 y tiene capacidad para casi 19.000 espectadores y se espera una buena entrada para este choque. Esta no es la casa habitual de este club, ya que ellos disputan sus partidos ligueros en el Bravida Arena.

La UEFA ha designado al árbitro XXX para que dirija este apasionante Häcken – Rayo Vallecano de la jornada 2 de la fase de liga de la Conference League que se jugará en Gotemburgo. Al frente del VAR estará XXX, por lo que tendrá que revisar todas las acciones polémicas que se produzcan para, si lo considera oportuno, avisar a su compañero por el pinganillo y recomendarle que vaya a analizar la acción al monitor que estará ubicado en la banda del Gamla Ullevi.