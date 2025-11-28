Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Atlético de Madrid - Oviedo de la Liga El Atlético de Madrid - Oviedo es de la jornada 14 de la Liga y se jugará en el Metropolitano El Atlético espera lograr la victoria para seguir con su gran estado de forma

El Atlético de Madrid afronta un duelo bastante importante frente al Real Oviedo en esta jornada 14 de la Liga. El equipo que dirige el Cholo Simeone está de dulce y esperan poder alargar su gran racha imponiéndose a un equipo recién ascendido como es el asturiano y así seguir no perderle la cara a la lucha por el campeonato liguero. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo que se juega en el Metropolitano.

Cuándo se juega el partido de la Liga Atlético de Madrid – Oviedo

El Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Real Oviedo para disputar el partido que corresponde a la jornada 14 de la Liga. Los pupilos del Cholo Simeone llegan con la moral por las nubes tras la victoria en el último minuto frente al Inter de Milán el pasado miércoles en la Champions League. El objetivo de los colchoneros es llevarse el triunfo para seguir con ese objetivo que tienen de engancharse por completo a la lucha por el título liguero a la espera de que Barcelona o Real Madrid pinchen.

Horario del Atlético de Madrid – Oviedo de la Liga

La Liga ha programado este emocionante Atlético de Madrid – Oviedo de la jornada 14 de la Liga para este sábado 29 de noviembre. La patronal que dirige Javier Tebas ha fijado este encuentro entre rojiblancos y carbayones en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre los aficionados para que todo pueda comenzar de manera puntual en el Metropolitano.

Dónde ver el Atlético de Madrid vs Oviedo en televisión y en vivo online

Dazn fue uno de los dos medios de comunicación de los que adquirieron los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todo el campeonato liguero nacional. Este Atlético de Madrid – Oviedo correspondiente a la jornada 14 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. No se podrá ver gratis este encuentro que se juega en el Metropolitano, por lo que habrá que tener contratado el paquete que incluye todo el fútbol español.

Todos los aficionados del conjunto colchonero, del cuadro asturiano y los seguidores del fútbol español en general deben saber que también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Oviedo de la jornada 14 de la Liga a través de la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero hay que tener en cuenta que este medio también tiene disponible su página web para todos sus clientes para que puedan ver con un ordenador todo lo que ocurra en el Metropolitano.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partido entre dos históricos de nuestro país que cayó en la jornada 14 de la Liga. Cuando termine el duelo Atlético de Madrid – Oviedo publicaremos la crónica y también estaremos atentos al Metropolitano para compartir todas las reacciones que se produzcan en la capital de España.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Oviedo

Hay que destacar que todos los aficionados de ambos conjuntos que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este Atlético de Madrid – Oviedo que corresponde a la jornada 14 de la Liga pueden escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Radio Marca u Onda Cero conectarán con el Metropolitano para contar el minuto a minuto de todo lo que esté pasando en el duelo entre colchoneros y carbayones.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Atlético de Madrid – Oviedo

El Estadio Metropolitano, que se encuentra en el distrito madrileño de San Blas – Canillejas, será el campo donde se celebre este Atlético de Madrid – Oviedo de la jornada 14 de la Liga. Los rojiblancos abandonaron en 2017 el mítico Vicente Calderon para mudarse a este recinto deportivo en el que caben unas 70.000 personas. Se espera que haya un gran ambiente este sábado en un choque que es muy importante para ellos. Hay que destacar que es uno de los estadios seleccionados para ser sede del Mundial 2030 que España organizará junto a Portugal y Marruecos.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Víctor García Verdura para que imparta justicia en el Atlético de Madrid – Oviedo de la jornada 14 de la Liga. Juan Luis Pulido Santana estará controlando todo en el VAR, por lo que es el responsable de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, advertir a su compañero para recomendarle que vaya a analizar la acción al monitor que estará ubicado en la banda del Metropolitano.