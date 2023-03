Cristiano celebra su récord histórico de internacionalidades con un doblete

La selección portuguesa recibió este jueves a Liechtenstein en el José Alvalade de Lisboa con motivo de la primera jornada de clasificación para la próxima Eurocopa. Cristiano Ronaldo fue titular en el debut de Roberto Martínez con Portugal y se convirtió de esta manera en el jugador con más partidos internacionales en la historia del fútbol.

Cristiano Ronaldo sigue batiendo récords. El último en pulverizar lo ha logrado con su selección nacional. El delantero luso, actualmente en el Al Nassr, ha logrado convertirse en el jugador con más internacionalidades en la historia del fútbol. Fue titular con la selección portuguesa ante Liechtenstein y alcanzó su partido internacional número 197.

Con 197 partidos internacionales durante 20 años con la camiseta de Portugal, Cristiano Ronaldo ha superado este jueves a Bader Al-Mutawa (196) y Soh Chin Aun (195) como el jugador con más partidos internacionales de la historia. El astro portugués fue titular con Roberto Martínez y pulverizó un récord más para su inagotable cuenta. Al Mutawa, también de 38 años, sigue en activo pero no ha sido convocado por el nuevo seleccionador de Kuwait.

De esas 197 internacionalidades, 22 de ellas fueron en Mundiales, 25 fueron en Eurocopas, 47 en clasificatorias para Mundiales, 36 en clasificatorias para Eurocopas, 11 en Nations League, 4 en Confederaciones y 52 en amistosos. A pesar de estar jugando fuera del fútbol europeo, Roberto Martínez ha seguido contando en este parón con el veterano capitán de la selección lusa, que sigue siendo el rey de los récords.

El astro luso, además, anotó dos goles en el partido clasificatorio para la Eurocopa ante Liechtenstein. Cristiano Ronaldo hizo el tercero de Portugal desde el punto de penalti en el minuto 51 y anotó el 4-0 en el minuto 63. Roberto Martínez lo retiró del campo en el 78.

Senhoras e senhores, o 👑 dos Recordes: @Cristiano Ronaldo é o Mais Internacional de SEMPRE! 🐐 🇵🇹 #VesteABandeira

Ladies and gentlemen, the 👑 of Records: Cristiano Ronaldo is the player with the Most International Caps in History! 🐐 🇵🇹 #WearTheFlag pic.twitter.com/IAblk5dVqb

— Portugal (@selecaoportugal) March 23, 2023