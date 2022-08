Látigo Serrano ofrece su particular visión sobre el futuro de Cristiano Ronaldo, condenado a quedarse en el Manchester United porque no encuentra ningún equipo de Champions que le quiera: «Ni siquiera al Atlético, que sería afear el final de su currículum, encuentra acomodo para CR7». Si Mendes no obra un milagro de última hora, Ronaldo acabará en la Europa League. Verlo para creerlo.