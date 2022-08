Sigue la frustración de Cristiano Ronaldo

El debut del Manchester United en la Premier League no ayudó a que Cristiano Ronaldo pueda cambiar su decisión de salir de Old Trafford antes de que cierre el mercado de fichajes. El portugués fue suplente en la derrota de los Red Devils a manos del Brighton en la primera jornada por 1-2. Ten Hag le dio entrada en el minuto 50 y más allá de trasladar a sus rivales sensación de peligro no fue capaz de marcar.

Ten Hag decidió que Cristiano Ronaldo arrancase el partido desde el banquillo. La tensa situación con el luso y su poca pretemporada hacían que el técnico apostase por Eriksen de falso nueve en la posición habitual del ‘7’.

La reacción de Cristiano Ronaldo lo dice todo… Su equipo está en problemas y pide que se vengan arriba#PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/giGBiBq4R3 — DAZN España (@DAZN_ES) August 7, 2022

Cristiano, sentando en el banquillo junto a Varane y con cara de pocos amigos, era objeto de todos los focos mientras el United se veía totalmente superado por un Brighton que se ponía 0-2 en Old Trafford. Fue en ese momento, con el segundo gol de Gross, cuando el portugués saltaba a calentar con la clara intención de entrar en la segunda mitad.

No fue desde inicio, sino que Ten Hag decidió esperar cinco minutos a ver como arrancaba la segunda parte para darle entrada. Pero el tiempo corría en contra de un United que necesitaba algo que cambiase el partido. En el minuto 50, Cristiano saltaba al césped por Fred en busca de la remontada.

El cambio no tardó en surtir efecto, pues en la primera jugada Cristiano asistía a Rashford para marcar un gol que no llegó gracias a una gran intervención de Robert Sánchez. El linier había levantado el banderín, pero el VAR hubiese validado el tanto, pues el portugués estaba habilitado en su arrancada.

Pese a que el United consiguió recortar distancias en una jugada polémica y que obligó la intervención del VAR, el Brighton resistió los diferentes ataques locales para llevarse la victoria y avivar la incómoda situación que se vive en Old Trafford ante la falta de fichajes de renombre y con la incertidumbre de un Cristiano que se sigue cargando de razones para marcharse.