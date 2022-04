Cristiano Ronaldo fue protagonista en la derrota del United ante el Everton por unas imágenes que están dando la vuelta al mundo. El jugador portugués destrozó el móvil a un aficionado cuando se marchaba camino a los vestuarios después de una nueva derrota que agudiza la crisis de los de Old Trafford. Las imágenes fueron captadas por la cuenta @EvertonHub que incluso dejó una instantánea de como quedó el aparato. El ex del Real Madrid podría ser sancionado.

