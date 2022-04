Sigue el culebrón entre Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo que inició el ex jugador y ahora entrenador de fútbol, señalando al portugués que debía abandonar el Manchester United para que éste pudiera evolucionar. El portugués no dudó en responder con un mensaje en redes en el que le decía «celoso» al inglés y a otro ex futbolista como Jaime Carragher. Pero Rooney no ha dejado el tema ahí y ha vuelto a la carga contra el luso.

Rooney, actualmente entrenador del Derby County, ha abierto más aún la polémica con Cristiano Ronaldo con otra intervención que de seguro le sentará mal. En una conferencia de prensa, Rooney llegó asegura que todos los jugadores tienen envidia a Cristiano, todos excepto Messi, en un claro tono burlesco.

«Diría que no hay un jugador de fútbol en el planeta que no esté celoso de Cristiano Ronaldo», aseguraba Rooney, de nuevo entrando de lleno en su polémica con el portugués tras indicarle la puerta de salida del Manchester United: «La carrera que ha tenido, los trofeos que ha ganado, el dinero que ha ganado. El six-pack, su cuerpo. Creo que todos los jugadores menos Lionel Messi están celosos de Cristiano».

Todo empieza esta semana, cuando se hacen públicas unas declaraciones de Rooney en la que carga contra Cristiano Ronaldo por su actual estado de forma, señalándole como uno de los culpables de la mala dinámica del Manchester United un año más. El inglés decía que su fichaje no había funcionado y que era momento de dejar sitio a otros jóvenes con mayor ambición: «Ha marcado goles importantes en los partidos de la Champions League al principio de la temporada y también el hat-trick ante el Tottenham. Pero creo que si miras hacia el futuro del club, tienes que ir con jugadores más jóvenes y hambrientos para hacer todo lo posible para levantar al Manchester United en los próximos dos o tres años».

No quedó ahí la cosa, reconocía su constante amenaza de gol, aunque no negaba sus dudas con el hambre que tiene el portugués en este punto de su carrera donde lo ha ganado absolutamente todo en el fútbol: «Obviamente ya no es el mismo jugador que era cuando tenía 20 y eso pasa en el fútbol. Es una amenaza de gol, pero creo que en el resto del juego necesitan más… necesitan jugadores jóvenes con hambre».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Para sorpresa de muchos, una historia que pudo quedarse ahí, al menos habitualmente, tomó otro capítulo más a través de las redes sociales. Cristiano Ronaldo comentó en las redes sociales del inglés. En una publicación compartida por Rooney en la que sale junto Jamie Carragher y el presentador David Jones, del Monday Night Football, el luso escribe «dos celosos» acompañado de un icono con dos ojos observando, en alusión al ex delantero inglés con el que compartió vestuario en Old Trafford entre 2004 y 2009, y por el ex central, Jamie Carragher.

A finales de marzo tuvo otras declaraciones en alusión a Cristiano Ronaldo que no tuvieron tanto recorrido, aunque ya se veía el tono con el que iba Rooney: «Cristiano era tan bueno y tan jodidamente molesto al mismo tiempo… Probablemente no sea tan bueno ahora, pero seguramente siga siendo igual de molesto».