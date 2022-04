La vuelta de Cristiano Ronaldo al Manchester United no está siendo todo lo idílica que pudo pensar. Los Red Devils pasan por uno de los baches deportivos e institucionales más severos de su historia, ajeno un año más a la pelea por el título de la Premier League, donde pugnan su vecino el City y el Liverpool, y sufriendo por copar los puestos que dan derecho a los puestos europeos de la próxima temporada. Un histórico como Wayne Rooney tiene claro algunos de los problemas en el equipo: uno de ellos es CR7.

Wayne Rooney es actualmente el entrenador del Derby County, que camina en una posición complicada en la Championship, la segunda inglesa, donde es penúltimo a falta de seis jornadas para el cierro. Esto no le ha impedido al inglés hablar abiertamente de la situación de su ex equipo, en una crisis sin precedentes y de la que no logra levantar cabeza pese a las importantes sumas de dinero que llevan gastadas en estos últimos años. A Cristiano y a Paul Pogba, los pone de vuelta y media.

«Tienes que decir que no, en estos momentos», respondía Rooney sin pelos en la lengua a la pregunta de si el fichaje de Cristiano Ronaldo ha funcionado en el United: «Ha marcado goles importantes en los partidos de la Champions League al principio de la temporada y también el hat trick ante el Tottenham. Pero creo que si miras hacia el futuro del club, tienes que ir con jugadores más jóvenes y hambrientos para hacer todo lo posible para levantar al Manchester United en los próximos dos o tres años».

Cristiano ha logrado 18 goles y tres asistencias en los 32 partidos que ha disputado esta temporada con el United. Es el máxima goleador del equipo, muy destacado por encima del resto. Bruno le sigue con nueve goles en 38 partidos, Jadon Sancho y Marcus Rashford están detrás con cinco. Pero esto para Rooney no es suficiente y lo apela a la edad del portugués: «Obviamente ya no es el mismo jugador que era cuando tenía 20 y eso pasa en el fútbol. Es una amenaza de gol, pero creo que en el resto del juego necesitan más… necesitan jugadores jóvenes con hambre».

Pero para Rooney, la figura de Cristiano no es la única que falla a nivel deportivo en el United, sino que también ve en Paul Pogba otro hándicap a resolver en el club ya que no funciona: «Creo que si Paul es honesto consigo mismo, probablemente no ha tenido el impacto que le hubiera gustado desde que regresó al Manchester United».

El delantero ve dos jugadores diferentes en Pogba, uno que juega para su país, Francia, y otro que vuelve al United, que es el que le genera dudas: «Lo veo jugar para Francia, y es un jugador completamente diferente. La habilidad, su visión, el control del juego está presente en todos los partidos de Francia. Simplemente no ha funcionado del todo en el Manchester United para él»