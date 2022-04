Cristiano Ronaldo no se ha quedado callado después de que tanto Jamie Carragher como Wayne Rooney consideraran que el regreso del astro portugués al Manchester United haya sido «un error». El último en pronunciarse en esta línea fue el ex jugador de los ‘red devils’, quien apostó por la necesidad de la salida del delantero luso a final de temporada. El de Madeira recurrió a las redes sociales para mostrar sus impresiones. «Dos celosos», comentó en una publicación de Rooney junto a Carragher.

Wayne Rooney señaló a Cristiano Ronaldo como uno de los culpables de la difícil situación por la que pasa el Manchester United, fuera del pulso por el título en la Premier League y alejado también de los puestos que dan derecho a jugar la Champions League de la próxima temporada. Tras el último empate de los ‘red devils’ en la liga inglesa, Rooney, actual entrenador del Derby County, habló sin tapujos en una tertulia futbolística y señaló que lo mejor para el United era la salida de Cristiano Ronaldo a final de temporada.

«Tendrías que decir que no», dijo Rooney, cuando se le preguntó si el regreso de Ronaldo a la Premier League había beneficiado al United. También en esa línea se mostró hace unas semanas Jamie Carragher. «El United cometió un error al volver a fichar a Cristiano el verano pasado», dijo. Ahora, ambos han obtenido la respuesta del delantero portugués, a través de las redes sociales.

«Dos celosos», comentó Cristiano Ronaldo en una publicación compartida por Wayne Rooney en la que aparece en el plató de televisión del Monday Night Football junto a Jamie Carragher y el presentador David Jones. El portugués no está en su mejor momento, pero aún así sigue siendo el jugador más decisivo del equipo con sus 18 goles y tres asistencias en los 32 partidos que ha disputado esta temporada con el United. De hecho, Cristiano ha recibido recientemente el premio al mejor gol y al mejor jugador del mes en la Premier League.

«Los logros individuales siempre son bienvenidos, pero valen mucho más cuando están conectados con victorias colectivas. Todavía quedan muchas cosas por las que luchar hasta final de temporada y nunca podemos renunciar a conseguir los objetivos que siguen siendo posibles y a nuestro alcance. Gracias a todos los que votaron por los premios Goal Of The Month y Player Of The Month. ¡Vamos por más! ¡Luchemos hasta nuestro último aliento! ¡Vamos, diablos!», escribió Cristiano Ronaldo en sus redes sociales.