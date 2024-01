El creador del nuevo Aston Martin de Alonso sube las expectativas: «Hemos dado un gran paso adelante»

El principal desarrollador del nuevo monoplaza de Aston Martin, Dan Fallows, ha subido las expectativas al máximo en torno al rendimiento del equipo de Fernando Alonso de cara al Mundial de Fórmula 1 2024, que arrancará a principios de marzo. Antes, el 12 de febrero, se presentará el AMR24, un coche con el que esperan conseguir todos los ambiciosos objetivos que se han propuesto tanto los pilotos como los miembros de la escudería.

Además de pensar que «es absolutamente posible repetir lo del año pasado», Fallows afirmó que están dando «un gran paso adelante» en la construcción del AMR24. Pese a ello, el aerodinámico de Gran Bretaña no se moja del todo y espera a lo que «estén haciendo los demás» equipos. Recordemos que Red Bull se adelanta a sus competidores por el título y presentará su coche el 8 de febrero, antes que Aston Martin, Ferrari (13 de febrero), Mercedes y McLaren (14 de febrero).

«Tenemos nuestros objetivos internos. Tenemos cosas que queremos lograr y, mientras las logremos, seremos felices. El lugar en el que nos situemos en la parrilla dependerá de lo que hagan nuestros competidores», señaló. Fallows cuenta la tranquilidad con haber diseñado él mismo exclusivamente el nuevo Aston Martin, algo que no sucedió en 2023, ya que se acababa de incorporar al multimillonario proyecto de Lawrence Stroll, al que recientemente se sumó el grupo inversor árabe Aramco.

«Con lo que hicimos a principios de temporada, vimos que todavía hay oportunidades», añadió en una entrevista concedida a The New York Times, unas palabras que han vuelto a levantar el optimismo porque 2024 esperan ser un gran año tanto para Alonso como para su compañero, Lance Stroll, quien no tuvo su mejor actuación en el último Mundial.

Mike Krack confía en el salto de Aston Martin

A las declaraciones de Fallows, se sumaron las de la voz cantante de la escudería británica, Mike Krack. El jefe de equipo puntualizó que lo que les diferencia del resto es el «desempeño» para trabajar más que nadie a la hora de trabajar en la fábrica de Silverstone, donde se están ultimando los detalles finales del AMR24.

«Hoy en día todos tienen los mismos coches y son muy fuertes en las operaciones, por lo que el diferenciador es el desempeño. Hay que centrarse en las áreas que determinan el rendimiento, ahí es donde ningún equipo se detiene. Debemos seguir desarrollando estos departamentos: hacerlos mejores, más fuertes y más eficientes», sentenció Krack.

Por su parte, el mejor de sus dos pilotos, Alonso, ya se está pegando horas y horas de maratón en el simulador del nuevo monoplaza. El asturiano está arrimando el hombro como el que más en el desarrollo del nuevo Aston Martin y no entiende de vacaciones, ya que lleva dos días inmerso en el trabajo de su equipo en la innovadora fábrica de Silverstone.

Desde que llegó a la sede el pasado miércoles, Alonso no ha parado de realizar largas sesiones de simulador para anticiparse a lo que se encontrará a partir de la primera carrera en el Gran Premio de Baréin.