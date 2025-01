El corte de manga de Laporta tras enterarse de la inscripción de Dani Olmo

Joan Laporta ha celebrado a lo grande la noticia de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) le ha dado la cautelar al Barcelona por la inscripción de Dani Olmo. El presidente ha hecho un corte de manga tras abrazarse con varios de los miembros de su directiva. Conocieron la noticia estando ya en el estadio Al Jawhara de Yeda, donde se disputaba el partido entre el Athletic y el Barcelona, de la Supercopa de España 2025.

La estimación de las medidas cautelarísimas presentadas por el Barcelona se conocían minutos antes de que comenzara el partido, cuando la directiva culé estaba ya en el recinto y cuando la plantilla estaba llegando. Nada más conocerse la noticia, el presidente del Barcelona mostraba su alegría, a pesar de que es la confirmación de una adulteración del fútbol español sin precedentes.

LAPORTA APÓS CONSEGUIR A APROVAÇÃO PARA OLMO E PAU pic.twitter.com/JzE1LkftvP — Culés News Br (@Culernews) January 8, 2025

Joan Laporta realizaba un corte de mangas después de abrazarse con varios de sus directivos, dejando claro el estado de euforia del Barça al saber que pueden contar con Olmo y Víctor durante los próximos tres meses. El conjunto azulgrana, después de consultarlo con todos los organismos posibles, recibiendo respuesta negativa, acabó pidiendo ayuda al Gobierno, que finalmente le ha dado la cautelar.

De esta forma, se logra que Olmo y Víctor puedan seguir inscritos, a pesar de que a fecha del 31 de diciembre, cuando cumplía la inscripción de ambos y, por tanto, caducaba su licencia federativa, incumplían la normativa de la Liga en lo que respecta al control económico.

El Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo dependiente del Gobierno, ha reanimado al club azulgrana tras llevar la contraria a Liga y Federación y otorgar la cautelarísima por Dani Olmo y Pau Víctor. Ambos jugadores han vuelto a ser inscritos y se van a vestir de corto en el próximo partido azulgrana para competir bajo las órdenes de Hansi Flick.

Este fallo ha llegado justo antes de que jueguen la semifinal de la Supercopa de España que mide al Athletic con los culés, aunque ambos no entraron en la convocatoria dada por Hansi Flick para el partido. La cautelarísima no implica que Dani Olmo y Pau Víctor puedan jugar el resto de temporada, lo que reconoce es que las alegaciones del Barcelona tienen suficientes fundamentos legales como para ser evaluadas y mientras no se llegue al fondo de la cuestión tienen permitido jugar.

Todavía tendría que producirse un veredicto final. La documentación presentada por el club azulgrana se extiende a 52 páginas y cuenta con las firmas tanto del club como de Dani Olmo y Pau Víctor.