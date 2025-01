¿Por qué no juega Dani Olmo si el Barcelona ya tiene la cautelar?

El Barcelona ha conseguido que el Consejo Superior de Deportes (CSD) les conceda la cautelar urgente para que Dani Olmo y Pau Víctor puedan seguir inscritos, a pesar de que el reglamento de la Liga y la RFEF lo impedía. Una vez hecha pública la resolución, ambos jugadores pueden jugar, pudiendo hacerlo contra el Athletic en la semifinal de la Supercopa de España que se disputa en Arabia Saudí. Sin embargo, ninguno de los dos lo hará, a pesar de que Flick puede alinearles ya.

Al tener ya licencia federativa de nuevo, los dos futbolistas pueden jugar con el Barcelona con normalidad, como hicieron hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, Hansi Flick ha decidido que ni Dani Olmo, ni Pau Víctor jueguen contra el Athletic. Ya no es que no vayan a ser titulares, sino que no estarán ni en el banquillo, puesto que el técnico ha decidido no convocarles, a pesar de poder utilizarles.

«El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha estimado este miércoles la medida cautelar urgente solicitada por el FC Barcelona y por los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor», dice la nota facilitada por el organismo gubernamental. De esta forma, el Gobierno de Pedro Sánchez ha accedido a favorecer al Barcelona, a pesar de que tanto la Liga, como la RFEF, así como los juzgados de lo Mercantil y de Primera Instancia de Barcelona se habían opuesto a hacerlo.

Cuando el Barça se quedó sin opciones para poder prorrogar la inscripción de Dani Olmo y de Pau Víctor, recurrieron al Consejo Superior de Deportes. Presentaron la petición de medidas cautelarísimas para intentar salvar la mala gestión de Joan Laporta y su directiva. Contra todo pronóstico, puesto que se esperaba que el CSD respetara el reglamento de la RFEF y de la Liga, se las han concedido.

De esta forma, ambos jugadores podrán jugar durante los próximos tres meses, hasta que se tome una decisión definitiva. Podrán hacerlo al haberse estimado la petición del Barcelona para que se les pueda inscribir. Ahora, el organismo debe estudiar el fondo de la cuestión, dándose un plazo de tres meses para pronunciarse de manera definitiva.

Dani Olmo no juega contra el Athletic

Al darles la cautelarísima, el Barcelona podrá contar con Dani Olmo y Pau Víctor para los próximos encuentros. Ambos jugadores estarán a disposición de Flick de cara a una hipotética final de la Supercopa de España. En ella, el club azulgrana podría ya contar con ellos, al igual que en los octavos de final de Copa del Rey contra el Betis y en la jornada 20 de Liga.

De hecho, Flick podía haber contado con ellos para el partido de semifinales de la Supercopa de España ante el Athletic. Algo que no sucederá, puesto que están fuera de la convocatoria. El motivo reside en que la confirmación oficial del CSD ha llegado minutos antes de que comenzara el partido, cuando los dos equipos ya estaban en el estadio y cuando Hansi Flick había ya elaborado un plan para el encuentro contra el Athletic.