Así es Matilde: la hija de Mourinho convertida en celebrity

Matilde Mourinho es la hija mayor de José Mourinho. A sus 22 años, la primogénita del técnico portugués es toda una celebrity en el Reino Unido. Tiene miles de seguidores en las redes sociales, donde comparte su vida de lujos y viajes y su amor por su pareja Dan Graham, una relación que no cuenta con la aprobación de The Special One

La primogénita de José Mourinho, Matilde, de 22 años, se ha convertido en toda una celebrity en el Reino Unido. Cuenta con miles de seguidores en su perfil de Instagram donde muestra su vida llena de lujos y viajes por el mundo. La mayoría los hace junto a su pareja, el joven Dan Graham, una relación que no cuenta con la aprobación del de Setúbal.

José Mourinho ha vuelto al candelero – si es que alguna vez se fue- por su posible regreso al banquillo del Santiago Bernabéu ante la crisis que vive el Real Madrid. Sin embargo, en el clan portugués, el de Setúbal no es el único que acapara las miradas, su hija mayor, Matilde, de 22 años, es toda una celebrity en el Reino Unido.

Ver esta publicación en Instagram Du-bye!! 👋🏼 Una publicación compartida de Matilde Faria (@matildefmf) el 9 Sep, 2018 a las 8:32 PDT

La mayor de los hijos de Mourinho es toda una It girl. Cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales donde se dedica a compartir como muchos jóvenes a su edad sus vivencias. Pero su vida no es la de cualquier chica de 22 años. Matilde puede presumir de haber viajado por todo el mundo sin privarse de absolutamente nada. Dubái, Grecia, Las Bahamas, Barcelona, Portugal, Miami, San Remo, La Habana, Marbella o Los Ángeles son algunos de los destinos que ya ha conocido la primogénita de The Special One.

Su última aparición pública fue recientemente en la semana de la moda de París. Allí se la vio, en el desfile de Chanel en homenaje a Karl Lagerfeld, y en el que coincidió con figuras de la talla de Naomi Campbell, Claudia Schiffer o la actriz Kristen Stewart.

Su pareja, un dolor de cabeza para Mourinho

Matilde, a quien no se le conoce trabajo aunque se licenció el pasado verano en Bellas Artes, es feliz junto a su pareja, el joven inglés Dan Graham. Sin embargo, la relación no cuenta con la aprobación del ex técnico del Manchester United, que no termina de ver con buenos ojos al joven que ha elegido su hija.

Ver esta publicación en Instagram smiling on the inside 💕 Una publicación compartida de Matilde Faria (@matildefmf) el 14 Feb, 2019 a las 9:16 PST

Pese a haberse formado en los mejores centros de Reino Unido, parece que a Graham no le interesa mucho estudiar. Tampoco ayuda el entorno del joven, pues sus hermanos son famosos por haber aparecido en un programa de tipo reallity llamado Life On Marbs, en la que los participantes disfrutan sin mesura de todo lo que ofrece la noche de Marbella.

Hasta ahora, Matilde siempre ha acompañado a su padre en todas sus aventuras por los banquillos de Europa. Veremos si sus vidas cambian en los próximos meses o si la mayor de los Mourinho elige emprender su propio vuelo.