Convocatoria del Barcelona contra el Amberes: Araujo no llega a tiempo

El Barcelona regresa a la Champions League, la competición que le viene dando más decepciones que alegrías en los últimos años, pero el conjunto azulgrana afronta su debut con la máxima ilusión. Por ello, Xavi Hernández ha elaborado una convocatoria con todos los jugadores del primer equipo salvo los lesionados Pedri, que continúa en su fase de recuperación y Araujo que, pese haber entrenado en los últimos días, no llega a tiempo.

El central uruguayo se lesionó el pasado 17 de agosto en un entrenamiento en el bíceps femoral de su pierna y desde entonces ha ido recuperándose con el objetivo de llegar a este primer partido de la Champions League. Pese a haber completado ya dos entrenamientos con el Barcelona, Xavi Hernández no le ha incluido en la convocatoria al no querer tomar riesgos con él.

Desde entonces, la pareja Kounde-Christensen ha hecho olvidar la sensible baja de Araujo. El central uruguayo cayó lesionado y Xavi Hernández perdía a uno de sus pilares fundamentales en la defensa, por no decir el más importante. Pero el francés y el danés han congeniado a la perfección ayudando a sumar dos porterías a cero en los cuatro partidos en los que Araujo no ha estado.

El único jugador del primer equipo que no estará para este partido es Pedri, que continúa con su fase de recuperación y desde el club azulgrana no quieren precipitarse y ni tomar decisiones precipitadas con un jugador que viene sufriendo varias lesiones en los últimos meses. Es por ello que el jugador canario verá el partido desde las gradas del Estadio Olímpico Lluis Companys de Montjuic.

Además y como es habitual en las últimas convocatoria, Xavi Hernández ha incluido en la convocatoria a tres canteranos, sin contar a Lamine Yamal. En la lista aparecen el portero Astralaga, Casadó y Fermin López, que no estuvo en el último partido ante el Betis por sanción.

Ahora, Xavi Hernández deberá decidir el once titular de cara a este primer partido de la Champions ante el Amberes. El equipo viene de realizar un gran trabajo ante el Betis, especialmente por parte de sus delanteros, que todos vieron puerta salvo Lamine Yamal. El técnico español deberá decidir un once que cuenta con muchos de ellos en uno de los mejores momentos desde que comenzó la temporada.

Convocatoria oficial

Porteros: Ter Stegen, Iñaki Peña, Astralaga

Defensas: Joao Cancelo, Iñigo Martínez, Araujo, Kounde, Christensen, Alejandro Balde, Marcos Alonso

Centrocampistas: De Jong, Gündogan, Gavi, Oriol Romeu, Sergi Roberto, Fermín López, Casadó

Delanteros: Lewandowski, Ferran Torres, Joao Félix, Raphinha, Lamine Yamal