La confesión más sorprendente de Guardiola que afecta a Laporta: «Seré presidente…»

Pep Guardiola ha dejado claro hacía dónde va en un futuro. No ha marcado un lapso de tiempo, si cinco, 10 ó 25 años, pero sí parece convencido de que más pronto que tarde será presidente del Barça. Así lo ha dejado ver el actual entrenador del Manchester City en una conversación que mantuvo con Aitana Bonmatí para el documental de la Balón de Oro. El documental Aitana Bonmatí Conca, emitido por Sense Ficció de TV3, pone a temblar a Joan Laporta: Guardiola quiere ser presidente del Barcelona.

Era la primera vez que Aitana Bonmatí y Pep Guardiola coincidían en el mismo espacio. La jugador culé ha manifestado en alguna que otra ocasión que es una gran admiradora del entrenador blaugrana, no sólo como técnico sino también por su etapa como jugador. Es por ello que la conversación entre ambos prometía dejar titulares y confesiones más que interesantes, como así ha sucedido.

Las confesiones entre ambos fueron múltiples, ya que Aitana Bonmatí le confiesa a Pep Guardiola que quiere ser directora deportiva del Barcelona –actual cargo de Deco– a lo que el técnico replica admitiendo que él será presidente del Barcelona –que ostenta Joan Laporta–.

«Yo estaré allí, y como tú entrenarás hasta los 80 años…», expresaba Aitana Bonmatí sobre sus planes de futuro, visualizándose como directora deportiva del Barcelona y teniendo como entrenador a Pep Guardiola, al que ve dirigiendo vestuarios hasta los 80 años, aunque el catalán recoge la proposición y lanza otra: «Vendría gratis, no sufras. No sería una cuestión económica. Pero aquí habrá un problema que debo advertirte: yo seré el presidente y seré yo quien te fichará como directora deportiva».

Guardiola se visualiza, una vez deje los banquillos en un futuro, como el presidente del FC Barcelona y asegura a Bonmatí que no dudaría tampoco en contar con ella como directora deportiva, a lo que responde la jugadora: «Quizá cuando dejes de entrenar a los 80 años…». Pero Guardiola era claro y rotundo. «No, no… Yo he dicho que podría entrenar hasta los 80 años… Veremos quién la hace la oferta a quién», contestaba el técnico, retando a la Balón de Oro que aceptaba la proposición y chocaba los puños de Guardiola: «Vale, lo veremos».

La cosa no quedó ahí entre Guardiola y Bonmatí, ya que Pep vaticinaba que antes de que la jugadora culé sea directora deportiva será previamente entrenadora, así lo ve él: «Tú acabarás siendo entrenadora. Porque estarás arriba, y verás cosas que querrás hacer, y no podrás. Lo más cercano a ser jugador es ser entrenador». Algo que la ganadora del Balón de Oro no negaba: «Me mueve poder crear yo la estructura, decidir quién sí, quién no, ser líder del proceso. Quién sabe si acabo de entrenadora, no me cierro las puertas».

Cabe recordar que Pep Guardiola tiene aún contrato con el Manchester City hasta junio de 2025, un año antes de que finalice el actual mandato de Joan Laporta como presidente del FC Barcelona. Cabe recordar que Laporta puede presentarse a las próximas elecciones culés, que serán las decimoquintas de la historia, ya que éste puede cumplir dos mandatos consecutivos. De momento sólo se ha deslizado el nombre de un precandidato, Marc Ciria, y es factible que Víctor Font vuelva a presentarse como alternativa.