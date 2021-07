Con la entrada del 1 de julio muchos jugadores ponen el punto y final a sus respectivos contratos con sus respectivos clubes. Unos por falta de acuerdo para una renovación, otros por consumir su etapa en según qué club y otros debido a un mal año. Motivos hay miles, quizá no tantos jugadores que en estos momentos son libres de negociar con quienes quieran. La lista es amplia y en los próximos días se irá acortando ese número a medida que estos vayan encontrando acomodo en las ligas domésticas.

Con los jugadores libres se puede formar un once temible, quizá un par de ellos, sobre todo conformado por jugadores veteranos. En OKDIARIO vamos a configurar cómo sería la mejor alineación posible con un once repleto de jugadores gratis, libres de traspaso y con los que solo habría que acordar sus respectivos contratos. Dos nombres destacan por encima de todos, un tal Leo Messi y otro llamado Sergio Ramos, ambos en estos momentos libres.

Lo primero, la portería. Aquí destaca por encima de todos Gianluigi Donnarumma. El italiano deja Milán, donde se formó y donde dio el salto al profesionalismo con tan solo 16 años. El meta, a sus 22 años, está consolidado en la élite y está tasado en 60 millones de euros. Es uno de los jugadores más cotizados del mercado y su agente, Mino Raiola, negocia un megacontrato para el transalpino con el PSG como destino predilecto. Es el meta más interesante para también están libres hombres como Marko Dmitrovic (ex Eibar), Tomas Vaclik (ex Sevilla) o Sergio Romero (ex Manchester United).

En el lateral izquierdo hay también donde escoger. Los dos mejor valorados son el inglés Ryan Bertrand (ex Southampton) y el holandés Patrick van Aanholt (ex Crystal Palace), aunque también hay nombres como los españoles Sergi Escudero (ex Sevilla) y Jaume Costa (ex Villarreal). En el lateral diestro, destaca el albanés Elseid Hysaj, que cierra su etapa en el Nápoles donde destacó en los últimos años. A sus 27 años aún le queda carrera y está tasado en 13 millones de euros.

En el centro de la zaga, dos huecos y muchas opciones. Por nombres, el dúo que formaría esta once tiene claros pasajeros. Sergio Ramos es una de los caramelitos del mercado tras dejar el Real Madrid, su casa. El sevillano está próximo a firmar con el Paris Saint Germain pero mientras tanto permite dar rienda suelta a la imaginación en una hipotética alineación de hombres libres. Junto a él podría estar Jerome Boateng, otro veterano central que asegura experiencia de primer nivel. Deja el Bayern de Múnich tras 10 años. Nikola Maksimovic (ex Nápoles), David Luiz (ex Arsenal) o Eliaquim Mangala (ex Valencia), son otras opciones.

Imaginemos un sistema con un único centrocampista, de contención, todocampista. Ahí surge también un nombre destacado como el de Paulinho. El brasileño deja el Guangzhou y busca nuevo destino. Se rumoreó con el Barça. Hay otros ilustres para esa demarcación como el francés Clement Grenier (ex Rennes), el inglés Jack Wilshere (ex Bournemouth) o el español Mikel San José (ex Athletic de Bilbao).

En la mediapunta surgen miles de nombres, pero Leo Messi emerge entre todos ellos. El argentino no ha terminado de cuajar su renovación con el Barça por el momento y es hombre libre. Da igual qué posición le coloques a 10 culé que su fútbol va a estar asegurado. Hay una buena lista de ilustres veteranos que encajarían ahí: Carlitos Tévez, Giovani dos Santos, Mauro Zárate, Alex Teixeira, Juan Mata, Ben Arfa…

Abierto el cupo para los extremos, donde también podríamos colocar a Messi, aparecen opciones interesantes como Andros Townsend, Ruben Rochina, Jota Peleteiro o Kevin Mirallas son hombres libres en estos momentos para el perfil diestro. En el izquierdo, el colombiano José Izquierdo, el ghanés André Ayew o el francés Frank Ribery.

El premio gordo queda con la delantera. El gol, el bien más preciado en el fútbol, a veces puede resultar gratuito. En este caso no son pocos los jugadores que están libres. El más cotizado, al que le llueven las ofertas, es Santos Borré. El colombiano, a sus 25 años, está libre tras acabar contrato con el River Plate donde firmó ocho goles y dos asistencias en 17 partidos esta pasada temporada. No es el único nombre que surge interesante, veteranos como Stefan Jovetic, Kevin Gameiro o Daniel Sturridge también están sin contrato y buscan equipo. En clave española, tres nombres: Diego Costa, Ángel Rodríguez y Borja Bastón.