El Comité de Competición ha pasado de la denuncia de Javier Tebas y no sancionará a Gareth Bale por su corte de mangas en el Metropolitano en el último derbi, tal como adelantó OKDIARIO el pasado 15 de febrero.

No digan que OKDIARIO no se lo adelantó. El pasado 15 de febrero este periódico publicó que Gareth Bale no sería sancionado por el Comité de Competición por su corte de mangas en el Metropolitano, ya que desde la Federación se consideraba la denuncia de la Liga como “un calentón de Tebas” en su guerra abierta contra el Real Madrid.

La Liga, organismo que preside Javier Tebas, había trasladado al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol una denuncia por la celebración del gol con la siguiente descripción: “En el minuto 73 de partido, y tras anotar el jugador del Real Madrid CF, Gareth Bale, dorsal 11, el tercer gol de su equipo, en la celebración de este, siendo audible en la grabación audiovisual del partido algunos abucheos de parte de los aficionados locales, agita el brazo derecho llevándoselo a la proximidad de su cabeza, en previsible signo de provocación animosa al público, efectuando posteriormente un ademán de posible significado obsceno y despectivo levantando el brazo doblado y golpeándose en la mitad de él con la otra mano”.

Finalmente, el Comité de Competición ha decidido no sancionar el gesto de Bale por lo que el galés del Real Madrid, tal como adelantó OKDIARIO el pasado 15 de febrero, estará a disposición de Solari para los dos Clásicos ante el Barcelona, tanto el de Copa de este miércoles como el de Liga del próximo sábado.