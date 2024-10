Colapinto cuenta todos sus secretos en la F1 y se gana a la afición española: «Me duchaba con el mono»

Franco Colapinto es una de las grandes estrellas emergentes en la Fórmula 1. El piloto argentino acudió en la noche del lunes al programa de televisión de El Hormiguero y contó todos sus secretos desde que se marchó con 14 años de Argentina a Italia, sus comienzos y hasta la actualidad. También habló de Carlos Sainz y Fernando Alonso, ganándose a toda la afición española a este deporte con su risa.

«Era mi sueño desde pequeño. Llegar en la Fórmula 1. Siempre peleé por eso, estaba preparado mentalmente, y por suerte llegó. Fui a Italia a los 14 años a buscarme la vida. En mi familia formaron un quilombo. Yo corría para una marca. Me fui a vivir solo. Al principio era un desastre, no sabía cocinar. Comía y cenaba lo mismo. Estaba muy delgado. Cortar fruta sí sabía. No hacía la cama. Tampoco cambiaba las sábanas. Me perdí muchas cosas de la vida. Salté de los 14 a los 19. Es un sacrificio que uno hace para conseguir lo que quiere. Fue un honor y lo volvería a hacer mil veces más», comenzó señalando Colapinto junto al presentador Pablo Motos.

Y es que el piloto argentino no se cortó para nada en su primera aparición televisiva en España. Fue todo simpatía con continuas risas y bromas. Incluso se metió con las hormigas del programa.

«Mientras no bajemos bien. En Monza me hizo mierda la espalda. No podía caminar cuando bajé», confesó Colapinto que le regaló a Pablo Motos un casco suyo de Fórmula 2. «A mi no me pagan nada todavía. Soy medio pobre», dijo el argentino.

«Vos no tiene ni idea de Fórmula 1. Has entrevistado a los españoles y al argentino. Te veo medio perdido. El volante lo giras y ya. Es igual que tu coche. Hay muchos botones rojos y la idea es no tocarlo», le señaló Colapinto al presentador español.

«Yo al principio no podía ir derecho por lo gris. Y al francés no le entendía nada. Alguna vez casi la he liado parda. Hay un botón que cuando lo activas se apaga la energía eléctrica. Tenía que resetearlo. Había que darle dos veces a 300 kilómetros por hora. Le di okay, lo apagué, no lo encendí, y me quedé sin potencia. Iba medio perdido y lo arranqué», confesó el piloto de Fórmula 1.

También habló de Fernando Alonso: «Tiene el doble de mi edad. Fernando Alonso podría ser mi padre». Además, dejó varias confesiones sorprendentes: «Me duchaba con el mono puesto. Una vez rompí un mono en la lavadora. En el hotel a veces tardaban cinco días en lavar las cosas. Tengo más trucos, pero no se pueden decir aquí (risas)».

«Carlos Sainz me va a sacar la butaca. Yo le saco el lugar en el Hormiguero (risas). Fernando tiene un cuello de la puta madre», señaló Colapinto. El piloto argentino, que vive en Madrid, también confesó que no sale de fiesta por la capital española porque es deportista.