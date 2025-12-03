Claudia Pina es un misil

Claudia Pina apreció en la final de la Liga de Naciones para romper la igualada. Tanto Alemania –en la ida– como España –en el Metropolitano– se empeñaban en mantener el 0-0 en la final, hasta que apareció ella. La delantera del Barcelona, pichichi de la competición, lograba un nuevo doblete que convertía a la Selección de nuevo en campeona, revalidando así el título logrado en febrero de 2024 en La Cartuja.

La jugadora del Barcelona volvió a sacar el fusil que tiene en su pierna para hacer dos tantos con los que España se coronaba de nuevo como campeona. Era la cuarta final que disputaba la Selección desde 2023, en la que buscaban el tercer título de su historia, tras caer hace apenas cuatro meses en la final de la Eurocopa contra Inglaterra en penaltis, y en esta ocasión Pina no dio opción a que hubiera prórroga, como ya pasara precisamente en las semifinales de ese campeonato contra las germanas, ni de una nueva tanda.

Si Alemania perdonó en Kaiserslautern a la selección española, las de Sonia Bermúdez hacían algo parecido en el Metropolitano. Esther, Vicky o Mariona no estaban acertadas para batir a Ann-Katrin Berger, hasta que apareció Pina. Jugando este martes desde el extremo zurdo, combinó con Mariona, que se la devolvió de cara, y en la frontal del área la pegó buscando el palo derecho de la meta.

A Berger le pasó el balón por debajo del cuerpo y el esférico acabó en el fondo de la red. España se adelantaba en el marcador. Era el minuto 61 de partido cuando Claudia Pina ponía por delante a la Selección, obligando a Alemania a lanzarse en busca de la victoria. Entonces, Vicky López aprovechaba un balón en el centro del campo para conducir hacia el área, encarar, recortar hacia dentro y pegarla para hacer el 2-0.

Ya con todo más que encarrilado y cuando no había pasado ni un cuarto de hora desde el primer tanto, de nuevo Pina volvía a marcar. ¡Qué golazo de la delantera de la Selección para amarrar definitivamente el título para España! Conducía la jugadora del Barcelona por el carril central y al llegar a la media luna la pegaba con la derecha para poner el tercero de la noche en el Metropolitano.

El misil de Pina entró por la mismísima escuadra. Una vez más, la atacante catalana ponía de manifiesto su exquisito golpeo para hacer a España campeona. Después de marcar cuatro goles en la fase de grupos y otros dos en La Rosaleda contra Suecia para dejar resuelta la serie de semifinales en la ida, donde se ganó por 4-0.

Claudia Pina es sinónimo de gol

Claudia Pina regresó con España después de los Juegos Olímpicos. Era una de las jugadoras que renunció en 2022, formando parte de Las 15 y, desde entonces, no había vuelto. Pero su gran rendimiento con el Barcelona le hizo volver a entrar en los planes de Montse Tomé, que la llamó a filas para dos amistosos. Celebró su vuelta, con gol. Y a ellos se han sumado otros 12 que la permiten ser en estos últimos meses la jugadora más efectiva de España.

En 19 partidos desde que regresara, Pina se ha convertido en indiscutible, tanto para la anterior seleccionadora como para Sonia Bermúdez. La madrileña la dejó en el banquillo en su primer partido, contra Suecia, pero tuvo que entrar en la primera parte por la lesión de Salma. Terminó haciendo un doblete.

Después de un partido irreconocible de la Selección en Kaiserslautern, donde apenas tuvieron ocasiones, llegaban al Metropolitano con opciones de coronarse de nuevo campeonas de la Liga de Naciones y Pina volvió a aparecer. Sacó su lado más letal para con dos misiles permitir que España vuelva a reinar.