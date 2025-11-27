Chus Mateo: «¿Me aplaudieron en la Asamblea del Real Madrid? Para mí es muy reconfortante»

Chus Mateo está en los inicios de la aventura más especial en su carrera como entrenador. Ser seleccionador de España es el reto de su vida, aunque el ex técnico del Real Madrid no olvida sus orígenes ni sus 25 años en el club blanco. Tampoco la afición madridista, que el pasado domingo le brindó un brutal aplauso durante el discurso de Florentino Pérez en la Asamblea de socios compromisarios celebrada en el pabellón de baloncesto de la ciudad deportiva de Valdebebas.

Cuando es preguntado por este momento, que sucedió cuando el presidente del Real Madrid mencionó su nombre para mencionar sus logros antes de ser destituido, Chus Mateo se sorprende y se emociona a partes iguales en su entrevista con OKDIARIO: «No lo he visto, me alegra que me lo digas. Mira que bonito, para mí eso es muy reconfortante, significa que la gente piensa que has hecho un buen trabajo».

«En esta profesión no necesitas siempre el reconocimiento de la gente para sentirte bien porque la propia satisfacción es la mejor recompensa de haber hecho un buen trabajo. He salido muy contento del trabajo que he hecho estos tres años porque el listón estaba francamente alto de la época que me encontré, primero como ayudante, pero el que dejó Pablo Laso tan alto», repasa.

Una Euroliga, dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España… los seis títulos conseguidos en tres temporadas convirtieron a Chus Mateo en el cuarto entrenador más laureado de la historia del Real Madrid. «Hicimos un trabajo que al menos mantuvo ese nivel de títulos que es lo que te mide en el Real Madrid. Han sido 25 años en un club en el que siempre te alegra el reconocimiento».

Chus Mateo, media vida en el Real Madrid

«No es sólo esto lo que me mueve. A mí me mueve irme a la cama tranquilo y dormir tranquilo porque has hecho lo que debías. A veces no siempre los títulos justifican tu trabajo. Me iba a la cama habiéndolo dado todo en el Real Madrid como voy a darlo a partir de ahora en la selección nacional. No hay un orgullo mayor que ser seleccionador», sentencia.