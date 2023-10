¡Checo Pérez voló en la salida del Gran Premio de México!

Sergio Pérez fue el gran damnificado en la espectacular salida del Gran Premio de México de Fórmula 1. El ídolo de la afición local en el Autódromo Hermanos Rodríguez partía desde la quinta posición, adelantó a Daniel Ricciardo y se metió de lleno en la pelea con Max Verstappen y los dos coches de Ferrari. Tanta fue la igualdad que alguien iba a hacer el papel de víctima y le tocó la china a Checo…

El mal arranque de Charles Leclerc y Carlos Sainz, que copaban la primera línea de la parrilla de salida, metió de lleno en la pelea a los voraces coches de Red Bull. De hecho, Verstappen se hizo con la primera posición y Pérez intentó ir detrás, pero chocó con Leclerc ante la falta de espacio para maniobrar y salió volando. Su coche quedó tan dañado que tuvo que abandonar a las primeras de cambio. Peor chasco imposible para la afición mexicana.

¡BESTIAL! 🔥🔥🔥 Checo Pérez sale volando por un toque con Leclerc tras una salida espectacular. ¡Qué locura!#MexicoDAZNF1 🇲🇽 pic.twitter.com/bhtUN2dyRX — DAZN España (@DAZN_ES) October 29, 2023

Este abandono es el enésimo mazazo de la temporada para Checo Pérez, que ganó dos de las primeras carreras del año en Arabia Saudí y Azerbaiyán. Tras este prometedor arranque, fue perdiendo fuelle carrera tras carrera y muy pronto se esfumó cualquier posibilidad de plantar cara al inabordable Verstappen. Este abandono es el segundo que sufre el piloto mexicano esta temporada, ya que tampoco pudo acabar en Japón.

Era su Gran Premio. Quería darlo todo. Había hecho una salida brutal. Checo Pérez completamente hundido dentro de su Red Bull al borde de las lágrimas. Es imposible no sentirlo por él independientemente de cuál sea tu piloto favorito 💔#MexicoDAZNF1 🇲🇽 pic.twitter.com/QHwdCKaeob — DAZN España (@DAZN_ES) October 29, 2023

«Sin duda estoy triste. Hoy era mi oportunidad. Tuve muy buena arrancada y solo estaba pensando en ganar la carrera, no pensaba en el podio. Vi la oportunidad y me lancé a por ella. Me arriesgué. Si me hubiera salido me habría puesto primero en la primera curva. Me duele mucho por toda la gente, pero me voy tranquilo a casa porque lo di todo. Les quería dar la victoria», se confesó Checo vestido ya con ropa de calle.

Magnussen estampa su Haas

Pero el de Pérez no fue el único incidente del día en el circuito centroamericano. Y es que Kevin Magnussen se llevó un susto aún mayor en el ecuador de la carrera, cuando perdió el control y se estampó contra las protecciones. El coche quedó destrozado e incluso llegó a incendiarse, pero el piloto danés logró salir indemne de este accidente que provocó que ondeara la bandera roja y se parara la carrera.