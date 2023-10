Verstappen explica por qué admira a Fernando Alonso

Max Verstappen es el gran dominador de la Fórmula 1 y se ha deshecho en elogios hacia Fernando Alonso, toda una leyenda de este deporte. Desde Red Bull siempre han mantenido que el asturiano es el único capaz de competir con el neerlandés, que en Qatar sello matemáticamente su tercer título de campeón del mundo consecutivo. Ahora sido el propio Verstappen quien se ha rendido al piloto español.

«Es curioso, porque pertenecemos a generaciones lejanas, incluso corrió contra mi padre Jos», comenzó diciendo el tricampeón del mundo para luego destacar que «tenemos un enfoque muy similar. Amamos profundamente las carreras. Prueba de ello es que Fernando Alonso, a sus 42 años, sigue siendo tan competitivo. Le admiro».

El de Aston Martin comenzó muy bien la temporada con tres podios consecutivos, seis en las primeras ocho carreras. De hecho, en el GP de Mónaco los dos titanes de la Fórmula 1 regalaron una batalla por la pole preciosa a los aficionados. Fernando Alonso obligó a Verstappen a exprimir el RB19 al máximo, a rozar los muros para recortar hasta la última décima y batir al español para salir dsde la primera posición.

Durante su entrevista en La Gazzetta dello Sport, el piloto de Red Bull no sólo elogió al español por su competitividad encima del monoplaza sino también por su lado humano y lo pone como «un buen modelo a seguir». «Y luego, como persona, es súper simpático conmigo. No presume de sus títulos, no se pone por encima de los demás, sigue siendo él mismo. Podemos hablar de todo de forma natural y relajada, sin complicaciones. Es un buen modelo a seguir».

A día de hoy, Verstappen es imbatible y Fernando Alonso ha perdido fuelle. Aston Martin se ha quedado atrás con respecto a sus rivales (Mercedes, Ferrari y McLaren) y ha pasado de ser el segundo equipo a principios de temporada a ser el quinto a día de hoy pese a que los británicos todavía no les han superado en el Mundial de Constructores.

Red Bull descarta a Fernando Alonso

En los últimos días se ha especulado con la posibilidad de que el 14 vaya a Red Bull como sustituto de Sergio ‘Checo’ Pérez, pero Christian Horner, jefe de la escudería austríaca ha descartado esa posibilidad por un motivo: «Si pones en el mismo equipo a dos machos alfa demasiado extremos, se destrozará…».

«Fernando, al igual que Lewis, ambos son pilotos líderes y no funcionaría con Max», agregó el jefe del vigente campeón de Constructores y gran dominador de la Fórmula 1 en los últimos años. De esta manera, el sueño de ver a Fernando Alonso y Max Verstappen juntos en Red Bull se esfuma.

Habrá que esperar a ver cómo evoluciona el AMR23 en las próximas carreras y en el próximo año para que Fernando Alonso pueda tener alguna opción de luchar por victorias con el actual rey de la Fórmula 1. Lo que sí parece cierto es que Checo Pérez abandonará Red Bull al final del presente curso y desde el equipo de la bebida energética ya sondean el mercado de pilotos en busca de un recambio, que no será Alonso.