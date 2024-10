Cassano vuelve a atizar a Cristiano Ronaldo: «Simplemente no me gustas como jugador»

Antonio Cassano fue siempre un jugador con mucha personalidad, excéntrico, con mucha clase pero que no dejó el mejor de los recuerdos en el Real Madrid durante su etapa. El italiano estuvo en el Madrid de los últimos coletazos de los Galácticos, coincidió con Zidane, Beckham o Ronaldo, y se marchó tras dos años donde su evidente sobrepeso le crucificó tras 29 partidos y poco más de 1.000 minutos de juego. Y esa personalidad de Cassano también la demuestra para atizar y señalar a un jugador con el historial y palmarés de Cristiano Ronaldo.

Y es que Cassano no ha sido de esos de los que se muerde la lengua, siempre polémico y sincero a partes iguales, y ahora vuelve a la palestra por sus fuertes críticas a Cristiano Ronaldo. El italiano nunca ha tenido reparos en manifestar su opinión, aunque eso implique cuestionar a algunas de las leyendas del fútbol mundial, entre ellos al portugués, con el que se ha intercambiado unas palabras y ha llevado a Cristiano a reaccionar.

La historia viene de tiempo atrás, en septiembre del pasado año, cuando Cassano sorprendió a todos con unas duras declaraciones en el programa de televisión italiano Il Vero Calcio donde afirmó sin tapujos que «Cristiano Ronaldo no sabe jugar al fútbol y me importa una mierda que meta 3.000 goles», unas declaraciones que generaron mucho revuelo en los medios internacionales por el grado provocativo y rotundo del italiano.

Para Cassano, la grandeza de un futbolista no se mide solo por el número de goles que marca, su principal argumento para sostener su crítica a Cristiano. Según el exdelantero italiano, el astro portugués está obsesionado únicamente con el gol, una obsesión que, a su parecer, limita su contribución al juego colectivo. En sus palabras, Cristiano puede ser un gran goleador, pero no un gran jugador de equipo. De hecho, Cassano llegó a defender que otros delanteros como Robert Lewandowski, Karim Benzema o Luis Suárez no solo destacan por su capacidad goleadora, sino también por su habilidad «jugar al fútbol en equipo», algo que, en su opinión, el portugués no ha desarrollado.

Lo que sí ha sorprendido a muchos es la respuesta de Cristiano, que el luso se digne a responder a Cassano. El luso no dejó pasar estas declaraciones y ha sido de nuevo Cassano el que ha desvelado la historia en el podcast The BSMT. Según el ex jugador Cristiano Ronaldo le mandó un mensaje de texto desde un número con prefijo español en el que aparecía una lista detallada de sus títulos, goles y estadísticas, un recordatorio de su impresionante carrera. A esto se añadió un mensaje de voz en el que Cristiano expresaba su malestar: «Me faltaste al respeto, no vuelvas a hacer algo así».

Cassano, lejos de retratarse, volvió a atacar a Cristiano con la misma contundencia, defendiendo sus postura: «Querido Cristiano, simplemente no me gustas como jugador. ¿Cuál es el problema?», manifestó el italiano, que afirmó también que para él el mejor jugador de la historia era Leo Messi, el gran rival durante toda la carrera de Cristiano Ronaldo.