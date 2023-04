Mourinho responde a Cassano sin piedad: «En el Madrid solamente se le recuerda por su abrigo»

José Mourinho respondió a Antonio Cassano después de la victoria de la Roma en casa del Torino afirmando que al ex jugador madridista, entre otros equipos, solamente se le recuerda en su etapa en el Real Madrid «por su abrigo». Previamente, Cassano había afirmado que a Mourinho no le gustaba trabajar.

«Cada uno es libre de tener sus preferencias o incluso de criticar. Pero cuando se trata de otros, como Antonio Cassano, las cosas son diferentes: él se divierte, los demás trabajan en serio. Cassano jugó en la Roma, el Inter y el Real Madrid: en el Madrid se le recuerda por su abrigo, con la Roma ganó una Supercopa sin jugar y con el Inter no ganó ni la copa de Lombardía», afirmaba Mourinho respondiendo a Cassano tras ganar con la Roma 0-1 en casa del Torino y colocarse en la tercera posición de la Serie A.

Esta respuesta de Mourinho en rueda de prensa se produjo tras las declaraciones de Cassano donde afirmaba que al entrenador portugués no le gustaba trabajar: «Si el Real Madrid quiere un entrenador no llamará a Mourinho para su nuevo proyecto. A Mou le importa una mierda el fútbol. Ni le gusta trabajar, ni sabe comunicar ni hablar, no nos engañemos por su historia».

«Tú sabes en cambio lo que gané con el Inter, el Real Madrid y la Roma. Él tendrá un problema conmigo, pero yo no con él. Solo le diré una cosa: cuidado Antonio, tú tienes 40 y yo 60, a veces vienen los Marko Livajas y luego es duro», culminaba Mourinho en rueda de prensa.