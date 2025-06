El caso Negreira sigue adelante pese al intento fallido de un ex directivo de petardearlo

El caso Negreira continúa adelante. A pesar de los intentos de algún ex directivo del Barcelona por intentar que archivaran el caso, la Audiencia Provincial ha desestimado la petición y la investigación sigue su curso. En febrero de 2023 se destapó el pago de 7,6 millones de euros del Barcelona a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en aquel momento.

En primer lugar, se desveló que el Barcelona le había pagado al segundo de los árbitros un total de 1,4 millones de euros durante los años 2016 y 2018. Aquellos pagos estaban acreditados por la Agencia Tributaria. Después saldría que dicho periodo en el que el club catalán pagó a Enríquez Negreira fue mucho mayor. El Barça tuvo a sueldo al segundo de los árbitros desde 2001 al 2018, 17 años, y el montante total de los pagos ascendía hasta los 7,6 millones de euros.

El protagonista del caso Negreira reconoció ante Hacienda que el objetivo del Barcelona no era otro que pagarle para «que no se tomaran decisiones en su contra». Sin embargo, ante la Guardia Civil no dijo nada y se excusó en una demencia que le impedía recordar lo que había pasado para no declarar y evitar así que le imputaran. Pero el juez Aguirre, instructor del caso en el inicio, le citó a declarar como imputado tras comprobar que su demencia no era lo suficientemente severa como para haber olvidado lo que pasó durante esos años.

Pero el juez Aguirre se jubiló a principios de este 2025 y le sustituyó la magistrada Alejandra Gil. Ahora la Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado la apelación presentada por Albert Soler, ex directivo del club, que solicitaba la archivación del caso por un defecto de forma. Una apelación a la que se adhirieron también los ex presidentes del Barcelona, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, además de Òscar Grau.

La instrucción debe alargarse seis meses

Con este recurso, los ex directivos del Barcelona pretendía anular la prórroga que se había dado para la instrucción del caso Negreira. Al no haberse abierto nuevas diligencias, Albert Soler, Bartomeu, Rossell y Grau defendían que no daba lugar aumentar este plazo. Otro de los argumentos utilizados para intentar petardear el caso fue que la resolución de dicha prórroga se había firmado manualmente y se les notificó con retraso.

Cabe recordar que en abril se suspendieron las declaraciones de Rossell y Bartomeu, previstas para los días 17 y 30 de junio, porque su abogado tenía otros señalamientos fijados con anterioridad. Esto significa que en caso de no existir la prórroga, los investigados no habrían declarado y la instrucción del caso se vería claramente alterada porque faltarían las declaraciones de algunos de los protagonistas de esta historia.

Pero la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación y asegura que la instrucción debe alargarse al menos seis meses para poder seguir con las declaraciones de todas las personas investigadas, tal y como dictó en el mes de febrero el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Una vez escuchado lo que tienen que decir todos los investigados, la juez determinará si se practican nuevas diligencias.