Carvajal: «Apoyamos a Vinicius, pero España no es un país racista»

Dani Carvajal atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en Belgrado a Serbia y España. El lateral derecho será el capitán de la selección española en el regreso del combinado nacional después de haberse proclamado campeona de Europa en Berlín contra Inglaterra.

Carvajal comenzó hablando de las palabras de Vinicius: «Se cumplen diez años de mi debut y mañana puedo llegar a los 50 partidos. Estoy muy feliz. Respecto a Vinicius, sólo comentar que nosotros vamos totalmente en contra de cualquier situación de racismo en los estadios. Sé lo que sufre Vini y le apoyamos tanto internamente como públicamente. Creo que la Liga está mejorando y se están elaborando unos protocolos para que los energúmenos no puedan volver a eventos deportivos. Pero, más allá de esas personas, no considero que España no merezca celebrar un Mundial. No hay que poner en duda que España no es un país racista. Yo, desde pequeño, me he criado con muchísimas nacionalidades en mi barrio, en Leganés. España no es un país racista».

«Está claro que, siendo defensa… en el fútbol, lo que reluce es el gol. Pero bueno, con tener la posibilidad de ganarlo estoy muy feliz, hace referencia al gran año que tuve el año pasado. Mi familia y yo estamos muy orgullosos», comentó.

«Sería algo muy bonito, diez años después saltar al campo como capitán de la Selección. Para mí, es algo fantástico. Mi círculo cercano sabe lo que significa para mí ser capitán de España. Ojalá mañana pueda cumplirlo», aseguró el lateral derecho.

Carvajal también habló del calendario y la poca pretemporada que ha tenido: «El calendario es demasiado exigente. Tras un descanso en verano, hablo por mí, no hemos podido prácticamente trabajar. Sólo cinco o seis sesiones antes de la Supercopa. Te vas poniendo a tono con el paso de los partidos. Ahora estoy con mucha energía, con muchas ganas».

El defensa, que apunta a Carvajal, comentó cómo es como capitán: «Ojalá que mañana pueda serlo. Intento mantener lo que me ha traído hasta aquí. No tengo nada especial, simplemente hago lo que me sale en cada momento a nivel de motivación, táctico, emocional… intento ser un referente para las nuevas generaciones, que se fijan mucho en los capitanes».

También habló del nivel del fútbol español: «No sé. Yo creo que se le está devolviendo a España el lugar que merece en el mundo del fútbol. No sólo nosotros, también en el femenino, en las inferiores, los Juegos Olímpicos… Europa nos mirará con cierta envidia».