Carreño: «Me voy triste, en el dobles habríamos tenido opciones»

España se despidió de la Final 8 de la Copa Davis 2022 sin ganar un solo partido y con la sensación, pese a ello, de que el pase a semifinales no había estado tan lejos. Pablo Carreño, tras su derrota ante Marin Cilic, y el capitán Sergi Bruguera atendieron a los medios de comunicación en la sala de prensa del Martín Carpena, donde analizaron la derrota y el futuro.

Carreño, triste y visiblemente cansado, analizó lo sucedido en un épico partido ante Cilic. «Es difícil salir contento de un partido así porque pierdes y sobre todo pierde el equipo. Te vas con una sensación fea. No ha sido un mal partido, en rápida, indoor y ante Cilic era un partido muy complicado. Lo único que tenía a favor era el público y lo he aprovechado, me han ayudado muchísimo, sobre todo en el tercer set, que he podido darle la vuelta aunque él ha estado muy acertado en el tie-break. Triste por no poder darle al equipo la oportunidad de jugar el dobles», relató el de Gijón.

Saque de Cilic

«El saque de Cilic es muy poderoso, ha cometido algún error, en el primer juego me ha hecho tres dobles faltas pero también varios aces. Hace errores pero después te lo arregla, como en el tie-break, que ha hecho dos aces. Es una pista donde resbala bastante la pelota y me he sentido presionado con el saque. No soy un gran sacador y ha habido momentos en los que puede que no haya estado al nivel requerido con el saque pero él también ha estado bien al resto. Me he sentido un poco impotente pero Sergi me ha ayudado a mantenerle. Al final Cilic es un gran jugador en este tipo de superficies y es muy complicado ganarle».

Apoyo del público

« El público era de lo poco que teníamos a favor y nos ha ayudado mucho. Han estado todo el partido animando, han creído cuando estaba por debajo, me sabe muy mal por no darle a mis compañeros y a la grada la oportunidad de disputar el dobles, me voy triste más que por mi derrota en sí por haberme quedado tan cerca para poder jugar el doble decisivo que estoy seguro que con el público habríamos tenido opciones».

Bruguera: «Cilic y Coric pueden ganar a cualquiera»

«Lo que hemos hablado muchas veces. Son sólo tres partidos, en indoor todo es muy igualado y puede pasar cualquier cosa. No es que haya una razón, sencillamente ha habido puntos que Cilic ha tocado líneas en momento clave ha sido capital. Hoy creo que Cilic ha tenido la suerte a su favor, la ha buscado y ha jugado increíble. Con Rober ha sido un juego que no ha apretado y le han roto, luego ha podido volver pero Coric ha hecho un tie-break extraordinario. Cilic o Coric pueden ganar a cualquiera en esta superficie, incluso a los uno o dos del mundo».

Favoritos a la Ensaladera

«Está todo bastante abierto por las condiciones que hay. A mí los croatas creo que son claros favoritos y con las condiciones que hay Canadá también me parece una selección con oportunidad de optar al título».

Nota del equipo

«La nota es la misma de siempre, para mí un 10. La entrega de todos en los entrenos, el compañerismo… en cualquier cosa que se les pida y que se haga, desde los jugadores a todo el equipo que tenemos. Sólo tengo elogios y dar gracias de formar parte del equipo. De los partidos sólo puedo pedir la entrega máxima y esto me lo dan siempre. Poner un 10 cuando hemos perdido… pero no les puedo pedir que ganen, puedo pedir que se entreguen y esto me lo dan siempre».

Futuro de Bruguera

«Mis planes siempre son los de cada año, siempre se le pregunta a los jugadores y si todos están contentos conmigo y quieren que siga encantado, y si hay otros que quieren uno nuevo también encantado, sin ningún problema. Además, sí, seguiré con Zverev el año que viene».

Regreso de Nadal a la Davis

«Le has de preguntar a él. Todos los años que lleva jugando y sabe las cosas que tiene que mirar, ha de escoger bien qué tiene que hacer, es una pregunta suya».