Carlos Sainz: «Tenemos mucho más potencial del que hemos demostrado, es frustrante»

Carlos Sainz tenía difícil motivarse para la carrera de este domingo en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 después de que el piloto debutante de Racing Bulls Isack Hadjar arruinase su fin de semana en la Q1 con un bloqueo que le costó tres puestos de sanción en la parrilla. Poco le importó el castigo al madrileño, que igualmente salía decimosexto y tuvo que conformarse con un punto logrado a base de resistir más de 50 vueltas con el juego de ruedas duras de inicio y escalar al décimo tras el accidente de Lando Norris en la 67.

«No he podido empujar toda la carrera por un problema que tenía con el coche. Ha sido una carrera aburrida por mi parte. No he podido mostrar el ritmo y el potencial que tenía. Estamos sufriendo para poder competir. Con mi coche no podíamos hacer nada. El ritmo con el duro no era malo, pero podemos mostrar mucho más potencial si estamos juntos», aseveró.

«Después de las 70 vueltas sin poder empujar, es frustrante. Resume un poco la temporada. Diez carreras donde no hemos podido tener un fin de semana completo. Se pueden hacer las cosas mucho mejor. Hoy no he podido correr la carrera. Pasé una época de buenas clasificaciones y malas carreras. Ahora al revés. A ver cuando lo ponemos todo junto para empezar a carburar», añadió Sainz, poniendo una vez más deberes a Williams con las estrategias.

Sainz no le quita ojo al Real Madrid

Además, Sainz dijo que tiene que viajar a Estados Unidos al ser preguntado si de paso podrá ver el debut de su equipo en el Mundial de Clubes contra el Al Hilal el próximo miércoles a las 21:00 (hora española): «Tengo que ir a Nueva York y habrá que ver al Real Madrid, a ver que tal Xabi Alonso».