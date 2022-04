Carlos Sainz ha señalado a Daniel Ricciardo como el culpable de su rápido abandono en el Gran Premio de Emilio-Romagna, pero tampoco ha querido cargar las tintas contra el piloto australiano y ha aclarado que fue una acción sin mala intención por parte del piloto de McLaren. Posteriormente, Ricciardo acudió al garaje de Ferrari a disculparse por la acción en un gesto muy deportivo.

Error de Ricciardo

«McLaren y Red Bull han salido claramente mejor que nosotros, así que habrá que analizarlo. Pero da igual, era una carrera larga, aunque me pasase un McLaren tenía 63 vueltas para repasarlo. No sé qué ha pasado en el piano de la curva 1. Ricciardo se ha debido de subir y le ha escupido con la mala suerte de que me ha ido a dar a mí. Más espacio no le podía dar. Ha cometido un error y me ha dado. Así son las carreras, no se puede hacer mucho más».

Decepción en Italia

«Es duro. No estoy contento y es difícil pasar por esto, especialmente en una carrera en casa, donde teníamos el apoyo de todos los aficionados tifosi. Por alguna razón he sido el tipo desafortunado que ha tenido que pagar por el error de alguien. Así son las cosas».